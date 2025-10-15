الأربعاء 2025-10-15 12:36 ص
 

ترامب يهدد بفرض عقوبات على إسبانيا

الأربعاء، 15-10-2025 12:15 ص

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة قد تعاقب إسبانيا بفرض رسوم في التجارة الثنائية على الواردات لرفضها زيادة مساهماتها في ميزانية حلف "الناتو".

جاء ذلك خلال ردود ترامب على أسئلة الصحفيين في لقائه مع نظيره الأرجنتيني خافيير ميلي في البيت الأبيض.

وعلق الرئيس الأمريكي على الإنفاق العسكري الإسباني قائلا: "في الواقع، فكرت في معاقبتهم في مجال التجارة عبر الرسوم الجمركية بسبب ما فعلوه. وقد أفعل ذلك."


ويرى ترامب أن عدم قيام إسبانيا برفع إنفاقها العسكري في إطار حلف الناتو إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي مثل بقية الدول الأعضاء هو "أمر غير محترم بشكل لا يصدق". وأكد رئيس الإدارة الأمريكية أن "العقاب يجب أن يطالهم بسبب ذلك."


وسبق أن اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طرد إسبانيا من حلف الناتو بسبب ما تعتبره واشنطن إنفاقا عسكريا غير كاف.

 

RT

 
 
