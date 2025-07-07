الإثنين 2025-07-07 09:21 ص
 

جيش إسرائيل يستدعي الحريديم.. ومستقبل نتنياهو في مهب الريح

يتم إعفاء اليهود المتديّنين "الحريديم" من الخدمة العسكرية
يتم إعفاء اليهود المتديّنين "الحريديم" من الخدمة العسكرية
 
الإثنين، 07-07-2025 07:44 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه سيتم إرسال آلاف استدعاءات التجنيد إلى اليهود الحريديم المتشددين دينياً الذين كانوا معفيين من الخدمة العسكرية، في خطوة تهدد مستقبل الائتلاف الحاكم بزعامة بنيامين نتنياهو.اضافة اعلان


وقال الجيش في بيان إنه "سيبدأ هذا الأسبوع بإرسال الاستدعاءات لاستكمال إجراءات التجنيد للمتشددين دينياً الذين لم تعد صفتهم كطلاب في المدارس الدينية صالحة بعد انتهاء العمل بالقانون".

ويُشكّل تجنيد اليهود المتشددين قضية حساسة بالنسبة لحكومة نتنياهو.

تشكّلت الحكومة في ديسمبر 2022، وعمادها تحالف بين حزب رئيس الوزراء الليكود (يمين)، وأحزاب يمينية متطرفة ودينية يهودية متشددة، عازمة على الحفاظ على الإعفاء الذي يرفضه المجتمع الإسرائيلي بشكل متزايد بعد 22 شهراً من بدء الحرب في غزة مع حركة حماس.

وبموجب ترتيب يعود إلى إنشاء دولة إسرائيل عام 1948، تمتع الرجال من الحريديم بإعفاء من الخدمة العسكرية بحكم الأمر الواقع لعقود من الزمن، بشرط أن يكرّسوا أنفسهم لدراسة النصوص المقدسة اليهودية في المدارس الدينية.

وقد طعنت المحكمة العليا في هذا الإعفاء في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ما أجبر الحكومات المتعاقبة على تمرير ترتيبات تشريعية مؤقتة لإرضاء المتشددين دينياً لضمان دعمهم في الكنيست.

لكن منذ يونيو 2024، تتعرض الحكومة إلى ضغوط من المحاكم للمضي قُدماً في تجنيد اليهود المتشددين في غياب قانون يضمن إعفاءهم.

وأضاف بيان الجيش أنه "سيتم إرسال الاستدعاءات على دفعات خلال شهر تموز/يوليو، حتى يتم الوصول إلى إجمالي 54 ألف أمر استدعاء".

وأكد النص أن "الجيش سيواصل جهوده لتوسيع نطاق تجنيد أفراد المجتمع من المتشددين دينياً، مع ضمان توفير أفضل الظروف للحفاظ على أسلوب حياتهم الخاص".

يشكل الحريديم 14 بالمئة من سكان إسرائيل اليهود، أي نحو 1.3 مليون نسمة، وبينهم 66 ألف رجل في سن الخدمة العسكرية.

في حين يرى بعض الحاخامات المتشددين أن دراسة نصوص التوراة تحمي البلاد بقدر ما يحميها الجيش، يخشى آخرون أن يتوقف المجندون الشباب الحريديم عن ممارسة شعائر الدين.

سكاي نيوز
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

خاص بالوكيل إلى وزير التربية.. شكاوى من "معاملة قاسية" لطلبة التوجيهي في مركز الحسين للسرطان

أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش

فلسطين غوتيريش: السلام في فلسطين يجب أن يقوم على أساس حل الدولتين

ب

أخبار محلية مهرجان جرش للثقافة والفنون يحذر من جهات غير رسمية لبيع التذاكر

ل

أخبار محلية البترا تواجه انخفاضا حادا في أعداد زوارها الأجانب

ل

عربي ودولي فيضانات تكساس تخلّف 82 قتيلا وأكثر من 40 مفقودا

ارشيفية

عربي ودولي لبنان: عشرة جرحى في غارات إسرائيلية

ل

عربي ودولي سوريا.. تحرك أممي لتحديد حجم الكارثة في اللاذقية

رجل الأعمال البريطاني مارك تيلبوري - صورة أرشيفية

منوعات رجل أعمال يقدم الخلطة السحرية للوصول إلى أول مليون في حياتك



 
 





الأكثر مشاهدة