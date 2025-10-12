الأحد 2025-10-12 12:52 م
 

رئيس الوزراء الباكستاني يدين استفزازات أفغانستان ويتوعّد برد قوي

الأحد، 12-10-2025 12:16 م
الوكيل الإخباري-   أدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف "بشدّة الاستفزازات" الأفغانية، متوعّدًا بـ"ردٍّ قويٍّ وفعّال" بعد المواجهات الحدودية التي وقعت ليلًا بين البلدين الجارين.اضافة اعلان


وقال شريف في بيانٍ: "لن تكون هناك أي مساومةٍ على الدفاع عن باكستان، وسيُقابَل كل استفزازٍ بردٍّ قويٍّ وفعّال"، متّهمًا سلطات طالبان الأفغانية بالسماح لـ"عناصرَ إرهابيةٍ" باستخدام أراضيها.

جاء ردُّ فعلِ رئيسِ الوزراء فيما أُغلقت المعابرُ الحدوديةُ الرئيسيةُ بين باكستان وأفغانستان، الأحد، بعد مواجهاتٍ اندلعت ليلًا في أعقاب اتهام طالبان إسلام آباد بتنفيذ ضرباتٍ جويةٍ هذا الأسبوع، بحسب مسؤولين.

وهاجمت قواتُ طالبان الأفغانيةُ جنودًا باكستانيين عند الحدود المشتركة بين البلدين، ليلَ السبت، متّهمةً إسلام آباد بانتهاك سيادتها، بعدما سُمِع دويّ انفجاراتٍ في كابل وفي جنوبِ شرق البلاد قبل يومين.

وأفاد مسؤولون من جانبي الحدود لوكالة "فرانس برس" بأنه تم إغلاقُ المعابرِ في تورخم، الرابطةِ بين ولايةِ خيبر بختونخوا الباكستانية وننغرهار في أفغانستان، ومعبرِ شامان الواقعِ في الجهة الجنوبية الغربية للمنطقة، على بُعد أكثر من 800 كيلومترٍ.
 
 
