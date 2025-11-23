الأحد 2025-11-23 11:22 ص
 

إسرائيل تعلن تصفية قياديين في حزب الله جنوب لبنان

إسرائيل تعلن تصفية قياديين في حزب الله جنوب لبنان
إسرائيل تعلن تصفية قياديين في حزب الله جنوب لبنان
 
الأحد، 23-11-2025 12:07 ص
الوكيل الإخباري-  أعلنت إسرائيل، السبت، تصفية قياديين في حزب الله جنوب لبنان، مشيرة إلى قيامهما بالعمل على إعادة تأسيس قوة الحزب في المنطقة.اضافة اعلان


وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان أنه "قضى على الإرهابي كمال رضا كرنبش في منطقة ميفادون جنوب لبنان"، مضيفًا أن كرنبش "شارك في محاولات إعادة تأسيس حزب الله في المنطقة".

وتابع البيان: "وفي ضربة إضافية، قضى الجيش على إرهابي من حزب الله في منطقة الحولا جنوب لبنان".

وبين البيان أن "الإرهابي ممثّل لحزب الله في منطقة الحولا، وكجزء من دوره كان مسؤولًا عن التواصل بين المنظمة الإرهابية وسكان المنطقة فيما يتعلق بالقضايا المالية والعسكرية".

وتابع البيان: "بالإضافة إلى ذلك، عمل الإرهابي على مصادرة الأصول الخاصة لاستخدامها في الإرهاب.

شكلت أنشطة الإرهابيين انتهاكًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان. سيستمر الجيش الإسرائيلي في العمل لإزالة أي تهديد والدفاع عن دولة إسرائيل".

سكاي نيوز
 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة الصناعة والتجارة والتموين

أخبار محلية الصناعة والتجارة تبدأ حملتها الرقابية بالتزامن مع الجمعة البيضاء

رئيس الوزراء جعفر حسان، في مستشفى الزرقاء الحكومي

أخبار محلية حسّان يوجّه بتسريع أعمال الصيانة لمستشفى الزرقاء الحكومي

بنك صفوة الإسلامي الراعي البرونزي لمؤتمر ومعرض التقدم والابتكار والتكنولوجيا بالأمن السيبراني

أخبار الشركات بنك صفوة الإسلامي الراعي البرونزي لمؤتمر ومعرض التقدم والابتكار والتكنولوجيا بالأمن السيبراني

غزة

فلسطين مصادر إسرائيلية: واشنطن قد تستغرق شهورا لتقرر تشكيل قوة دولية بغزة

الأمم المتحدة: عدد المستوطنين الإسرائيليين بالضفة الغربية 737 ألف

أخبار محلية الأمم المتحدة: الأردن يقود واحدة من أفضل تجارب التحديث

تعبيرية

أخبار الشركات التداول وفقًا للشريعة الإسلامية: حسابات إسلامية للمستثمرين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أما أسعار بيع الذهب للعيارات الأخرى، فقد سجل سعر غرام عيار (24) في محال الصاغة 94.60 دينارا، في حين بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار (18) 73.10 دينارا، وعيار (14) بلغ سعره 56.10 دينارا.

اقتصاد محلي كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد

رئيس الوزراء جعفر حسَّان يبدأ جولة ميدانيَّة تفقديَّة من لواء الرصيفة

أخبار محلية رئيس الوزراء يوجه بإجراء صيانة شاملة للملعب البلدي في منطقة جناعة



 
 





الأكثر مشاهدة