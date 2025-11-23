الأحد 2025-11-23 11:23 ص
 

قادة دول الشمال الأوروبي والبلطيق يتعهدون بمواصلة دعم أوكرانيا

علم أوكرانيا
 
الأحد، 23-11-2025 05:39 ص
الوكيل الإخباري-   قال قادة ثمان من دول الشمال الأوروبي والبلطيق، إنهم أجروا محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، مؤكدين دعمهم لكييف وتعهدهم بمواصلة توريد الأسلحة إليها بالتزامن مع تعزيز دفاعات أوروبا لردع أي عدوان روسي آخر.اضافة اعلان


وقالت الدنمارك وإستونيا وفنلندا وأيسلندا ولاتفيا وليتوانيا والنرويج والسويد في بيان مشترك "روسيا لم تلتزم حتى الآن بوقف إطلاق النار أو أي خطوات تفضي إلى السلام".

وأضاف البيان "الحلول التي تحترم سيادة أوكرانيا وستحقق لأوكرانيا وأوروبا مزيدا من الأمن والاستقرار تحظى بدعمنا الكامل".

وأيدت الدول أيضا تشديد العقوبات وفرض إجراءات اقتصادية أوسع نطاقا ضد موسكو في ظل استمرار الحرب.
 
 
