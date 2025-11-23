قادة دول الشمال الأوروبي والبلطيق يتعهدون بمواصلة دعم أوكرانيا

وقالت الدنمارك وإستونيا وفنلندا وأيسلندا ولاتفيا وليتوانيا والنرويج والسويد في بيان مشترك "روسيا لم تلتزم حتى الآن بوقف إطلاق النار أو أي خطوات تفضي إلى السلام".
وأضاف البيان "الحلول التي تحترم سيادة أوكرانيا وستحقق لأوكرانيا وأوروبا مزيدا من الأمن والاستقرار تحظى بدعمنا الكامل".
وأيدت الدول أيضا تشديد العقوبات وفرض إجراءات اقتصادية أوسع نطاقا ضد موسكو في ظل استمرار الحرب.
-
أخبار متعلقة
-
البيت الأبيض: جنوب إفريقيا تقوض المبادئ التأسيسية لمجموعة العشرين
-
روبيو: مقترح السلام في أوكرانيا أعدته الولايات المتحدة
-
إدارة ترامب تنفي أن تكون خطة إنهاء الحرب في أوكرانيا "قائمة أمنيات روسية"
-
رئيس وزراء أستراليا يعلن التوصل لاتفاق رسمي بشأن استضافة تركيا لقمة كوب31
-
رويترز: الولايات المتحدة بصدد إطلاق مرحلة جديدة من العمليات ضد فنزويلا
-
صنعاء تصدر أحكامًا بالإعدام على 17 متهماً بـ"التجسس والتخابر"
-
إسرائيل تعلن تصفية قياديين في حزب الله جنوب لبنان
-
ترامب: اقتراحي الحالي بشأن أوكرانيا ليس عرضا نهائيا