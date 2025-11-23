رويترز: الولايات المتحدة بصدد إطلاق مرحلة جديدة من العمليات ضد فنزويلا

06:18 ص

الوكيل الإخباري- قال أربعة مسؤولين أميركيين، إن الولايات المتحدة تستعد لإطلاق مرحلة جديدة من العمليات المتعلقة بفنزويلا في الأيام المقبلة، في الوقت الذي تصعد فيه الإدارة الأميركية من ضغوطها على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو. اضافة اعلان





ولم يتسن تحديد توقيت العمليات الجديدة أو نطاقها بدقة، ولا ما إذا كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتخذ قرارا نهائيا بالتحرك.



وانتشرت تقارير عن تحرك يلوح في الأفق في الأسابيع القليلة الماضية مع نشر الجيش الأميركي قوات في منطقة البحر الكاريبي وسط تدهور للعلاقات مع فنزويلا.



وقال اثنان من المسؤولين الأميركيين إن هذه العمليات ستكون على الأرجح الجزء الأول من تحرك جديد يستهدف مادورو.



وطلب المسؤولون الأربعة عدم الكشف عن هوياتهم بسبب حساسية العمليات الأميركية الوشيكة.