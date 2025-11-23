الأحد 2025-11-23 11:22 ص
 

البيت الأبيض: جنوب إفريقيا تقوض المبادئ التأسيسية لمجموعة العشرين

قال البيت الأبيض، إن جنوب إفريقيا ترفض تسهيل الانتقال السلس لرئاستها لمجموعة العشرين لأكبر اقتصادات عالمية إلى الولايات المتحدة، بعد أن أصدرت المجموعة إعلانا بشأن تغير المناخ على الرغم من الاعتراضات ا
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي، السبت، إن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوسا دفع باتجاه إصدار إعلان لقادة مجموعة العشرين يتناول أزمة المناخ والتحديات العالمية الأخرى "على الرغم من الاعتراضات الأميركية المستمرة والقوية".


وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي، السبت، إن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوسا دفع باتجاه إصدار إعلان لقادة مجموعة العشرين يتناول أزمة المناخ والتحديات العالمية الأخرى "على الرغم من الاعتراضات الأميركية المستمرة والقوية".

وأضافت أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتطلع إلى "إعادة الشرعية إلى مجموعة العشرين في العام الذي تستضيف فيه الولايات المتحدة قمة العشرين عام 2026".
 
 
