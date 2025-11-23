البيت الأبيض: جنوب إفريقيا تقوض المبادئ التأسيسية لمجموعة العشرين

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي، السبت، إن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوسا دفع باتجاه إصدار إعلان لقادة مجموعة العشرين يتناول أزمة المناخ والتحديات العالمية الأخرى "على الرغم من الاعتراضات الأميركية المستمرة والقوية".
وأضافت أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتطلع إلى "إعادة الشرعية إلى مجموعة العشرين في العام الذي تستضيف فيه الولايات المتحدة قمة العشرين عام 2026".
