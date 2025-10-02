الخميس 2025-10-02 09:26 م
 

روسيا: نجاح عملية تبادل أسرى مع الجانب الأوكراني

الخميس، 02-10-2025 07:55 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الخميس، عن نجاح عملية تبادل للأسرى، شملت عودة 185 جندياً روسياً لدى الجانب الأوكراني، وإطلاق سراح العدد نفسه من عناصر القوات الأوكرانية، مبينة أن موسكو تسعى لإجراء المزيد من عمليات التبادل مع كييف في المرحلة المقبلة.اضافة اعلان


وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان صحفي :"موسكو تؤكد أن هذه الخطوة تأتي في سياق الجهود المستمرة لإعادة العسكريين الروس إلى أرض الوطن، العملية شملت أيضًا عودة 20 مدنياً روسياً من الأراضي الخاضعة لسيطرة السلطات الأوكرانية، إن هذه التبادلات تمثل خطوة مهمة على طريق معالجة القضايا الإنسانية المرتبطة بالأزمة".
 
 
