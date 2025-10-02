الجمعة 2025-10-03 01:22 ص
 

جنرال فرنسي يدعو إلى الاستعداد للحرب "اعتبارا من هذا المساء"

ا
أرشيفية
 
الخميس، 02-10-2025 11:32 م

الوكيل الإخباري- قال قائد القوات البرية الفرنسية الجنرال بيير شيل إن الغرب يجب أن يكون مستعدا للانخراط في عمليات قتالية حتى في المستقبل القريب جدا.

وأضاف الجنرال، في مقالة نشرتها مجلة Valeurs actuelles حدد فيها  الضابط أولوياته لعامي 2025 و2026: "كونوا مستعدين للمشاركة في القتال في أي لحظة، حتى اعتبارا من مساء اليوم، إذا لزم الأمر".

وأشارت المقالة إلى أن باريس سترد على التدريبات العسكرية الروسية البيلاروسية "الغرب-2025"، التي جرت في سبتمبر، بالمشاركة في مناورات الناتو Dacian Fall المقررة  في رومانيا وبلغاريا في الفترة من 20 أكتوبر إلى 13 نوفمبر. وسيشارك فيها عسكريون من عشر دول. وستنشر فرنسا خلالها لواءً مدرعًا كاملًا قوامه 2400 جندي. وسيشارك في التدريبات ما يقارب 5000 جندي.

اضافة اعلان


وذكر الجنرال أن فرنسا تخطط لزيادة ميزانيتها العسكرية بمقدار 3.3 مليار يورو العام المقبل. وستعزز الوحدات العسكرية بأنظمة الدفاع الجوي، وراجمات الصواريخ، والطائرات المسيرة. ووفقا له، يجري العمل في مجال تدريب مشغلي الطائرات بدون طيار، وتعليمهم كيفية إنتاج مثل هذه الأجهزة، بما في ذلك استخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد، وما إلى ذلك.


في الأول من أكتوبر، تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن ضرورة تطوير أنظمة إنذار مبكر للطائرات المسيرة والتعاون الشامل لحماية المجال الجوي الأوروبي. وأشار إلى أن أنظمة مكافحة الطائرات المسيرة قيد التطوير ليس فقط لمساعدة أوكرانيا، بل أيضًا للدول الأوروبية نفسها.

 

RT

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ورشة حول "الحول والتشخيص المبكر وطرق العلاج لأمراض العيون

أخبار محلية ورشة حول "الحول والتشخيص المبكر وطرق العلاج لأمراض العيون

ل

أسواق ومال وزير تركي يؤكد أن بلاده لن تتوقف عن شراء الغاز الروسي

بوتين يهدد بضرب محطات الطاقة "النووية" في أوكرانيا

عربي ودولي بوتين يهدد بضرب محطات الطاقة "النووية" في أوكرانيا

مصر .. تحذير رسمي من غرق أراض حول النيل بسبب مياه سد النهضة

عربي ودولي مصر .. تحذير رسمي من غرق أراض حول النيل بسبب مياه سد النهضة

ا

طب وصحة سر تفوق النساء في متوسط العمر على الرجال

ل

طب وصحة العلماء يكتشفون عواقب لفيروس كورونا تستمر مدى الحياة

طقس معتدل الجمعة وتحذير من الغبار في مناطق البادية

الطقس طقس معتدل الجمعة وتحذير من الغبار في مناطق البادية

ل

عربي ودولي بوتين يشير إلى إمكانية ظهور منظومات فرط صوتية جديدة لدى روسيا



 
 





الأكثر مشاهدة