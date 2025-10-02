جنرال فرنسي يدعو إلى الاستعداد للحرب "اعتبارا من هذا المساء"

الوكيل الإخباري- قال قائد القوات البرية الفرنسية الجنرال بيير شيل إن الغرب يجب أن يكون مستعدا للانخراط في عمليات قتالية حتى في المستقبل القريب جدا.



وأضاف الجنرال، في مقالة نشرتها مجلة Valeurs actuelles حدد فيها الضابط أولوياته لعامي 2025 و2026: "كونوا مستعدين للمشاركة في القتال في أي لحظة، حتى اعتبارا من مساء اليوم، إذا لزم الأمر".



وأشارت المقالة إلى أن باريس سترد على التدريبات العسكرية الروسية البيلاروسية "الغرب-2025"، التي جرت في سبتمبر، بالمشاركة في مناورات الناتو Dacian Fall المقررة في رومانيا وبلغاريا في الفترة من 20 أكتوبر إلى 13 نوفمبر. وسيشارك فيها عسكريون من عشر دول. وستنشر فرنسا خلالها لواءً مدرعًا كاملًا قوامه 2400 جندي. وسيشارك في التدريبات ما يقارب 5000 جندي.

وذكر الجنرال أن فرنسا تخطط لزيادة ميزانيتها العسكرية بمقدار 3.3 مليار يورو العام المقبل. وستعزز الوحدات العسكرية بأنظمة الدفاع الجوي، وراجمات الصواريخ، والطائرات المسيرة. ووفقا له، يجري العمل في مجال تدريب مشغلي الطائرات بدون طيار، وتعليمهم كيفية إنتاج مثل هذه الأجهزة، بما في ذلك استخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد، وما إلى ذلك.



في الأول من أكتوبر، تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن ضرورة تطوير أنظمة إنذار مبكر للطائرات المسيرة والتعاون الشامل لحماية المجال الجوي الأوروبي. وأشار إلى أن أنظمة مكافحة الطائرات المسيرة قيد التطوير ليس فقط لمساعدة أوكرانيا، بل أيضًا للدول الأوروبية نفسها.