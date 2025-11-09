سكرتير مجلس الأمن الروسي يصل إلى مصر

الوكيل الإخباري- وصل سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو على رأس وفد حكومي رفيع المستوى إلى مصر في زيارة عمل، حيث من المقرر أن يجري محادثات مع القيادة السياسية والعسكرية العليا في البلاد.



وضم الوفد الروسي ممثلين عن وزارات الداخلية والخارجية والعدل والصناعة والتجارة، بالإضافة إلى ممثلي الخدمة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني و"روس أوبورون إكسبورت" و"روساتوم" و"روس كوسموس" وهيئات أخرى.

واستقبل شويغو لدى وصوله إلى مطار القاهرة كل من مستشارة رئيس مصر للأمن القومي فايزة أبو النجا وسفير روسيا لدى مصر غيورغي بوريسِنكو.



وفقا لبيان دائرة الصحافة في مجلس الأمن الروسي، سيلتقي شويغو خلال الزيارة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومستشارته للأمن القومي، ووزيري الخارجية والدفاع بدر عبد العاطي وعبد المجيد صقر، ورؤساء أجهزة القوى والخدمات الخاصة المصرية.



وستشمل المباحثات "مجموعة واسعة من قضايا التعاون الثنائي التي تمثل اهتماما مشتركا، بالإضافة إلى تبادل الآراء حول القضايا الإقليمية والدولية الراهنة".



وأضاف البيان أنه سيجري "مناقشة آفاق تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها على أعلى مستوى، والتعاون في المجالات العسكرية والفنية العسكرية، وتفعيل الحوار بين أجهزة إنفاذ القانون والخدمات الخاصة، وضمان الأمن المعلوماتي ومكافحة الإرهاب والتطرف".



كما سيُخصص اهتمام منفصل لتعزيز المشاريع الاستراتيجية الروسية في المجالات التجارية والاقتصادية والطاقة، وكذلك في مجال ضمان الأمن الغذائي، وفقا للبيان.