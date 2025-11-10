العراق: التصريحات الإيرانية بشأن الانتخابات تمثل تدخلاً واضحًا ومرفوضًا

وأضافت الخارجية في بيان صحفي بأنها تابعت التصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بشأن الانتخابات في جمهورية العراق.
وأعربت الوزارة عن استغرابها من هذا التصريح الذي تراه مستفزًا ويمثل تدخلاً واضحًا ومرفوضًا في الشأن الداخلي العراقي.
وشددت الوزارة على أن العملية الانتخابية تعد شأناً وطنياً خالصاً يخضع لإرادة الشعب العراقي ومؤسساته الدستورية حصراً.
وأكدت الوزارة أن العراق يقيم علاقات متوازنة مع جيرانه، تقوم على مبدأ احترام السيادة المتبادلة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
كما شددت على أن الحفاظ على حسن الجوار يتطلب التزامًا دقيقًا بهذه المبادئ، وتجنب أي تصريحات أو مواقف من شأنها المساس بسيادة العراق أو التدخل في شؤونه الداخلية.
-
أخبار متعلقة
-
مدير الاستخبارات الفرنسي: إشارات من الجزائر لاستئناف الحوار بعد أزمة دبلوماسية
-
مسؤول أممي: مليار سلاح ناري متداول عالميا
-
مباحثات أميركية إسرائيلية في القدس بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة
-
التوتر بين نتنياهو ووزير دفاعه يخرج إلى العلن
-
الشرع يصل إلى البيت الأبيض للقاء ترامب
-
أميركا تلغي أكثر من 1500 رحلة طيران في يوم واحد
-
خادم الحرمين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء السعودية
-
ترامب يعلن اقتراب نهاية الإغلاق الحكومي