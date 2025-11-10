مسؤول أممي: مليار سلاح ناري متداول عالميا

08:35 م

الوكيل الإخباري- قال نائب الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، أديديجي إيبو، إن هناك أكثر من مليار سلاح ناري متداول عالميا ويشكل انتشارها المستمر دافعا للأزمات الأمنية المتعددة التي يواجهها عالمنا.





وأضاف ايبو اليوم الاثنين أمام مجلس الأمن الدولي الذي ناقش "مسـألة الأسلحة الصغيرة"، إن الانتشار الواسع لتلك الأسلحة يبرز الحاجة الملحة إلى معالجة عواقب الأسلحة الصغيرة والخفيفة غير المشروعة، "وهي عواقب بعيدة المدى".



وأشار الى الإنجازات المرتبطة بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، بما فيها اعتماد الإطار العالمي لإدارة الذخائر التقليدية طوال عمرها الافتراضي عام 2023، والذي وصفه بأنه "تطور بارز" يسد "ثغرة طويلة الأمد في الجهود الدولية لمنع تحويل مسار الذخائر وتخفيف مخاطر الانفجارات غير المخطط لها في مواقع الذخائر".



ودعا إلى إعطاء الأولوية للإدارة الشاملة للأسلحة والذخائر على مدار دورة حياتها، فضلا عن تعزيز القدرات الوطنية، وتحسين أنظمة التتبع، واستخدام تقنيات مبتكرة.



وحث ايبو مجلس الأمن على "دمج اعتبارات الأسلحة الصغيرة والذخائر بشكل منهجي في ولاياته ذات الصلة"، بما في ذلك في عمليات السلام وعمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.

