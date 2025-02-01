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سوريا.. إعلان من إدارة الهجرة والجوازات بشأن خطوات ورسوم الحصول على جواز السفر

ارشيفية
ارشيفية
السبت، 01-02-2025 11:42 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت إدارة الهجرة والجوازات في وزارة الداخلية السورية تفاصيل جديدة تتعلق بإصدار جوازات السفر داخل سوريا وخارجها.

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وذكرت إدارة الهجرة والجوازات أن مدة صلاحية جواز السفر ستكون 6 سنوات لكافة الفئات العمرية، مع استمرار صلاحية جوازات السفر القديمة حتى انتهاء مدتها المحددة.

وأشارت إلى أنه يحق للسوريين المقيمين خارج القطر التسجيل للحصول على جواز السفر عبر ذويهم أو الوكيل القانوني، لافتة إلى أن الهويات الصادرة عن حكومة الإنقاذ تُقبل كوثيقة معتمدة أثناء عملية التسجيل.

وأعلنت الإدارة افتتاح جميع فروع الهجرة والجوازات في المحافظات السورية، باستثناء السويداء، القنيطرة، الحسكة، والرقة، موضحة أن ذلك يأتي نتيجة تضرر البنية التحتية وسرقة المعدات اللازمة لتشغيل هذه الفروع.

 
gnews

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