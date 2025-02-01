سوريا.. إعلان من إدارة الهجرة والجوازات بشأن خطوات ورسوم الحصول على جواز السفر

وأشارت إلى أنه يحق للسوريين المقيمين خارج القطر التسجيل للحصول على جواز السفر عبر ذويهم أو الوكيل القانوني، لافتة إلى أن الهويات الصادرة عن حكومة الإنقاذ تُقبل كوثيقة معتمدة أثناء عملية التسجيل.
وأعلنت الإدارة افتتاح جميع فروع الهجرة والجوازات في المحافظات السورية، باستثناء السويداء، القنيطرة، الحسكة، والرقة، موضحة أن ذلك يأتي نتيجة تضرر البنية التحتية وسرقة المعدات اللازمة لتشغيل هذه الفروع.
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