شاهد - زلزال مدمر يضرب ميانمار وهزات قوية في تايلاند والصين

الوكيل الإخباري- ضرب زلزال بقوة 7.7 درجات وسط بورما في ميانمار أدى إلى هزات أرضية قوية في بانكوك في تايلاند وفي مقاطعة يونان في جنوب غرب الصين.

A powerful earthquake, estimated between 6.9 and 7.7 magnitude, struck central Myanmar near Monywa.



Tremors shook buildings in Bangkok, prompting evacuations. The quake is rare for the region, raising concerns in the densely… Strong Quake Rattles Myanmar and Bangkok, ThailandA powerful earthquake, estimated between 6.9 and 7.7 magnitude, struck central Myanmar near Monywa.Tremors shook buildings in Bangkok, prompting evacuations. The quake is rare for the region, raising concerns in the densely… pic.twitter.com/kpO328dplR March 28, 2025



ولم ترد أنباء فورية من ميانمار بشأن الأضرار بعد الزلزال، الذي قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن قوته بلغت 7.7 درجة وكان على عمق 10 كيلومترات.

BREAKING: Skyscraper under construction collapses in Bangkok, Thailand, following magnitude 7.7 earthquake in Myanmar. pic.twitter.com/EdAaXr0J1f March 28, 2025



كان مركز الزلزال على بعد حوالي 17.2 كيلومترا من مدينة ماندالاي، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 1.2 مليون نسمة، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

Close up video 📷 7.6 bangkok- myanmar earthquake pic.twitter.com/XGZnmZ8zc5 March 28, 2025



وقالت الهيئة إن هزة ارتدادية بلغت قوتها 6.4 درجة ضربت المنطقة بعد حوالي 12 دقيقة من الزلزال الأول.



pic.twitter.com/niXABilrFl 🇹🇭 AHORA 🚨: Momento en el que un rascacielos se derrumba en Bangkok, Tailandia, debido a dos potentes terremotos con epicentro en Myanmar: March 28, 2025



وقال ضابط من إدارة الإطفاء في ميانمار لـ"رويترز": "بدأنا البحث ونجوب يانغون للتحقق من الإصابات والأضرار. حتى الآن، لا تتوفر لدينا أي معلومات".