شاهد - زلزال مدمر يضرب ميانمار وهزات قوية في تايلاند والصين

A powerful earthquake, estimated between 6.9 and 7.7 magnitude, struck central Myanmar near Monywa.
Tremors shook buildings in Bangkok, prompting evacuations. The quake is rare for the region, raising concerns in the densely… pic.twitter.com/kpO328dplR
ولم ترد أنباء فورية من ميانمار بشأن الأضرار بعد الزلزال، الذي قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن قوته بلغت 7.7 درجة وكان على عمق 10 كيلومترات.
كان مركز الزلزال على بعد حوالي 17.2 كيلومترا من مدينة ماندالاي، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 1.2 مليون نسمة، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.
وقالت الهيئة إن هزة ارتدادية بلغت قوتها 6.4 درجة ضربت المنطقة بعد حوالي 12 دقيقة من الزلزال الأول.
pic.twitter.com/niXABilrFl
وقال ضابط من إدارة الإطفاء في ميانمار لـ"رويترز": "بدأنا البحث ونجوب يانغون للتحقق من الإصابات والأضرار. حتى الآن، لا تتوفر لدينا أي معلومات".
-
أخبار متعلقة
-
استطلاع يظهر ارتفاع شعبية ترامب في ولايته الثانية
-
الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق صاروخين من لبنان باتجاه كريات شمونة
-
ماكرون وعون والشرع يعقدون اجتماعا اليوم الجمعة
-
وسائل إعلام تابعة للحوثيين: 17 غارة أميركية على مناطق باليمن
-
وسائل إعلام تابعة للحوثيين: غارات تستهدف مناطق متفرقة باليمن
-
قوات الدعم السريع بعد خسارتها السيطرة على الخرطوم: "لا تراجع ولا استسلام"
-
الحوثي: 4 غارات أميركية على منطقة جربان في صنعاء
-
ترمب يسحب ترشيح ستيفانيك لمنصب السفيرة في الأمم المتحدة