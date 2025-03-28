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شاهد - زلزال مدمر يضرب ميانمار وهزات قوية في تايلاند والصين

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جانب من الأضرار
 
الجمعة، 28-03-2025 10:33 ص

الوكيل الإخباري- ضرب زلزال بقوة 7.7 درجات وسط بورما في ميانمار أدى إلى هزات أرضية قوية في بانكوك في تايلاند وفي مقاطعة يونان في جنوب غرب الصين.

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ولم ترد أنباء فورية من ميانمار بشأن الأضرار بعد الزلزال، الذي قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن قوته بلغت 7.7 درجة وكان على عمق 10 كيلومترات.

 



كان مركز الزلزال على بعد حوالي 17.2 كيلومترا من مدينة ماندالاي، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 1.2 مليون نسمة، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

 



وقالت الهيئة إن هزة ارتدادية بلغت قوتها 6.4 درجة ضربت المنطقة بعد حوالي 12 دقيقة من الزلزال الأول.

 



وقال ضابط من إدارة الإطفاء في ميانمار لـ"رويترز": "بدأنا البحث ونجوب يانغون للتحقق من الإصابات والأضرار. حتى الآن، لا تتوفر لدينا أي معلومات".

 

RT

 
gnews

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