شهيد في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- استشهد لبناني صباح اليوم الأربعاء، في غارة نفذها الطيران المسير الإسرائيلي على دراجة نارية في بلدة عين قانا جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية.

