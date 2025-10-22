شهيد في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

وقال مصدر أمني لبناني، إن محلقة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على بلدة الناقورة، كما يسجل تحليق مسيرات فوق مدينة بعلبك وجوارها، وفوق منطقة حاصبيا العرقوب ومزارع شبعا اللبنانية المحالة، وصولا حتى تلة الرادار الإسرائيلي المشرف على بلدة شبعا ومرتفعات جبل الشيخ.
