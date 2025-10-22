الأربعاء 2025-10-22 11:36 ص
 

شهيد في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

علم لبنان
لبنان
 
الأربعاء، 22-10-2025 10:38 ص

الوكيل الإخباري-    استشهد لبناني صباح اليوم الأربعاء، في غارة نفذها الطيران المسير الإسرائيلي على دراجة نارية في بلدة عين قانا جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية.

وقال مصدر أمني لبناني، إن محلقة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على بلدة الناقورة، كما يسجل تحليق مسيرات فوق مدينة بعلبك وجوارها، وفوق منطقة حاصبيا العرقوب ومزارع شبعا اللبنانية المحالة، وصولا حتى تلة الرادار الإسرائيلي المشرف على بلدة شبعا ومرتفعات جبل الشيخ.

 
 
