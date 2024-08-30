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طهران: يجب أن تدخل العلاقات بين إيران ومجلس التعاون الخليجي مرحلة جديدة من التفاهم والتعاون

العلم الايراني
العلم الايراني
الجمعة، 30-08-2024 11:41 م

الوكيل الإخباري-   أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الجمعة أن بلاده مهتمة بتطوير العلاقات مع مجلس التعاون الخليجي.

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وخلال اتصال هاتفي، هنأ أمين مجلس تعاون دول الخليج جاسم محمد البديوي عباس عراقجي بمناسبة انتخابه وزيرًا لخارجية إيران.


وحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، ناقش الجانبان سبل التعاون وتعزيز العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومجلس التعاون الخليجي.


وشدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي على أهمية دور إيران في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، مضيفًا: "إن أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج مهتمون بالتشاور والتفاعل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يتعلق بالتحديات الكبرى التي تواجهها المنطقة"، وفقًا لوكالة "إرنا".


من جهته، قال عراقجي في سياق شكره للبديوي إن إيران مهتمة بتحسين علاقاتها الودية والأخوية مع مجلس التعاون وأعضائه، وتعتقد أنه يجب أن تدخل العلاقات بين إيران ومجلس التعاون مرحلة جديدة من التفاهم والتعاون.

 

RT

 
gnews

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