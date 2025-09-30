الثلاثاء 2025-09-30 10:14 م
 

قطر تسلم خطة ترامب للوفد المفاوض على أراضيها
 
الثلاثاء، 30-09-2025 09:13 م
الوكيل الإخباري-   أفاد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بأن الدوحة سلمت أمس خطة ترامب لوفد حماس التفاوضي "وكان الحديث معهم في العموميات".اضافة اعلان


وأوضح رئيس الوزراء القطري أن الدوحة "تأمل من الجميع النظر إلى الخطة بشكل بناء واستغلال فرصة إنهاء الحرب"، مشيرا إلى أنه "حتى الآن لا نعرف رد حماس على الخطة والذي يتطلب توافقا مع الفصائل".

وأضاف أن "خطة ترامب تحقق هدفا رئيسيا بإنهاء الحرب وهناك قضايا فيها تحتاج لتوضيح وتفاوض"، مشددا على أن الدوحة والقاهرة "أوضحتا لحماس خلال اجتماعنا أمس هدفنا الرئيسي بوقف الحرب".

ولفت إلى أن "ما طرح أمس هو مبادئ في الخطة تحتاج لمناقشة تفاصيلها وكيفية العمل من خلالها".

وأكد رئيس الوزراء القطري أن "الدول العربية والإسلامية وضعت جهدها لبقاء الفلسطينيين بأرضهم والوصول لحل الدولتين"، وأن "المرحلة الحالية مهمة وهي ضمن مفاوضات ليس من المتوقع أن تخرج بلغة مثالية"

كما دعا إلى وجوب البناء على المسار الحالي وجعله فعالا وناجحا، مؤكدا أن "وقف الحرب بند واضح في الخطة ومسألة الانسحاب تحتاج لتوضيحات وهذا يجب مناقشته".

وفي حديثه عن الإدارة الفلسطينية لغزة، قال إن ذلك "مذكور بالخطة وسيناقش مع واشنطن وهذا لا يخص إسرائيل".

وشدد رئيس الوزراء القطري على أن "الخطة لا تزال في بداياتها وتحتاج لتطوير ونحاول خلق مسار يحفظ حقوق الفلسطينيين"، مضيفا أنه "إذا قبلت الخطة فالدول العربية والإسلامية ترحب بالمشاركة في ما يدعم الفلسطينيين".

