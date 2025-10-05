قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل باتجاه أطراف مدينة السلام بالقنيطرة

وأوضحت "سانا" أن طائرات استطلاع إسرائيلية حلّقت فوق أجواء الريف الشمالي للمحافظة عقب توغل القوة الإسرائيلية.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على الأراضي السورية، في انتهاك لاتفاق فض الاشتباك عام 1974، ولقواعد القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة.
