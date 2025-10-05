الأحد 2025-10-05 07:33 ص
 

قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل باتجاه أطراف مدينة السلام بالقنيطرة

الأحد، 05-10-2025 05:22 ص
الوكيل الإخباري-   توغلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي، السبت، باتجاه أطراف مدينة السلام بمحافظة القنيطرة، مكونة من عربتي "همر"، وغادرتا على الفور، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".اضافة اعلان


وأوضحت "سانا" أن طائرات استطلاع إسرائيلية حلّقت فوق أجواء الريف الشمالي للمحافظة عقب توغل القوة الإسرائيلية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على الأراضي السورية، في انتهاك لاتفاق فض الاشتباك عام 1974، ولقواعد القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة.
 
 
