الأحد 2025-10-05 09:00 م
 

إيران تحذر: 19 سدا رئيسيا مهددة بالجفاف وسط تصاعد أزمة المياه

الأحد، 05-10-2025 06:41 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت السلطات الإيرانية أن 19 سدا رئيسيا في البلاد باتت مهددة بالجفاف الكامل مع استمرار أزمة المياه التي تضرب معظم أنحاء البلاد.اضافة اعلان


ووفقا لوسائل إعلام إيرانية فإن معدلات امتلاء خزانات المياه في إيران وصلت إلى مستويات مقلقة، حيث لا يتجاوز متوسط الامتلاء نحو 35% لـ200 سد موزعة على مستوى الجمهورية.

وتعد إيران من بين أكثر الدول تأثرا بالجفاف في العالم، وقد شهدت خلال السنوات الأخيرة انخفاضا حادا في معدلات هطول الأمطار، مقابل ازدياد الظواهر الجوية المتطرفة، مثل موجات الحر الطويلة وفترات الجفاف الممتدة.

وأكدت المصادر أن العاصمة طهران كانت من أكثر المناطق تضررا خلال الصيف الجاري، حيث اتخذت الحكومة تدابير صارمة لتقنين المياه، تضمنت تقليص الإمدادات في أحياء متعددة من العاصمة ومدن كبرى أخرى، في محاولة للحفاظ على ما تبقى من الموارد المائية.

وتعاني المناطق الجافة، خاصة في الجنوب الغربي ووسط البلاد من نقص حاد في المياه، إذ تجاوزت درجات الحرارة في بعض المناطق 40 درجة مئوية خلال أشهر الصيف، ما فاقم من استنزاف المياه الجوفية وزاد الضغط على السدود والخزانات.

ويأتي هذا التحذير الجديد ليضيف مزيدا من القلق بشأن قدرة البلاد على مواجهة التغيرات المناخية وتأمين احتياجات السكان من المياه في المستقبل القريب.

روسيا اليوم
 
 
