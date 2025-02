لقطات صادمة لتحطم طائرة على متنها 80 راكبا في مطار تورونتو- فيديو

الوكيل الإخباري- وصف خبراء الطيران حادثة تحطم طائرة تابعة لشركة "دلتا" في مطار تورونتو الكندي بأنها "معجزة جوية"، بعد نجاة جميع الركاب البالغ عددهم 80 شخصا.

وعن تفاصيل الحادثة، أفادت الرئيسة التنفيذية لسلطة مطارات تورونتو الكبرى ديبورا فلينت بأن الطائرة التابعة لشركة "دلتا" التي تحطمت في تورونتو لم تسجل أي حالات وفاة بين 80 شخصا كانوا على متنها، في حين تعرض 17 منهم لإصابات طفيفة نسبيا.



وصرحت ديبورا فلينت للصحفيين بالقول: "نحن ممتنون للغاية لأنه لم تحدث أي وفيات والإصابات كانت طفيفة نسبيا".



وأظهرت مقاطع الفيديو من موقع الحادث الطائرة من طراز "ميتسوبيشي سي آر جيه – 900" مقلوبة على المدرج المغطى بالثلوج بينما يقوم عمال الطوارئ برشها بالماء.