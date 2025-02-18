لقطات صادمة لتحطم طائرة على متنها 80 راكبا في مطار تورونتو- فيديو

وصرحت ديبورا فلينت للصحفيين بالقول: "نحن ممتنون للغاية لأنه لم تحدث أي وفيات والإصابات كانت طفيفة نسبيا".
وأظهرت مقاطع الفيديو من موقع الحادث الطائرة من طراز "ميتسوبيشي سي آر جيه – 900" مقلوبة على المدرج المغطى بالثلوج بينما يقوم عمال الطوارئ برشها بالماء.
We will share the reports as soon as available. pic.twitter.com/4XRAdJt3c0
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