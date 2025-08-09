الأحد 2025-08-10 12:02 ص
 

توغل إسرائيلي جديد في عدد من قرى ريف القنيطرة السورية

السبت، 09-08-2025 10:27 م
الوكيل الإخباري-   ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل توغلاته المتكررة في عدد من القرى والبلدات في ريف محافظة القنيطرة الأوسط والجنوبي، ونصب حواجز تفتيش للمارة.اضافة اعلان


وأشارت الوكالة إلى أن 10 سيارات دفع رباعي محملة بالجنود توغلت من قاعدة تل أحمر غربا باتجاه طريق بريقة كودنة، وقامت بإنشاء حاجز بينما دخل رتل إسرائيلي مؤلف من 10 سيارات قرية رويحينة باتجاه قرية رسم الحلبي في ريف القنيطرة الأوسط.

وتوغلت خمس آليات عسكرية إسرائيلية في بلدة الرفيد قادمة من جهة الحيران عبر بوابة العشة في الريف الجنوبي، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم قبل أن تتابع طريقها باتجاه بوابة الجلع.

إلى ذلك توغلت دورية إسرائيلية انطلقت من العدنانية في ريف القنيطرة الأوسط باتجاه قرية رويحينة وتتألف الدورية من عربات تقل جنودا ودبابتين حيث تمركزت الدبابتان على أطراف القرية.

وقد انسحبت القوات الإسرائيلية بعد ساعات من توغلها في عدد من القرى والبلدات بريف القنيطرة الأوسط والجنوبي.

روسيا اليوم
 
 
عربي ودولي توغل إسرائيلي جديد في عدد من قرى ريف القنيطرة السورية

