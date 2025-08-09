توغل إسرائيلي جديد في عدد من قرى ريف القنيطرة السورية

وأشارت الوكالة إلى أن 10 سيارات دفع رباعي محملة بالجنود توغلت من قاعدة تل أحمر غربا باتجاه طريق بريقة كودنة، وقامت بإنشاء حاجز بينما دخل رتل إسرائيلي مؤلف من 10 سيارات قرية رويحينة باتجاه قرية رسم الحلبي في ريف القنيطرة الأوسط.
وتوغلت خمس آليات عسكرية إسرائيلية في بلدة الرفيد قادمة من جهة الحيران عبر بوابة العشة في الريف الجنوبي، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم قبل أن تتابع طريقها باتجاه بوابة الجلع.
إلى ذلك توغلت دورية إسرائيلية انطلقت من العدنانية في ريف القنيطرة الأوسط باتجاه قرية رويحينة وتتألف الدورية من عربات تقل جنودا ودبابتين حيث تمركزت الدبابتان على أطراف القرية.
وقد انسحبت القوات الإسرائيلية بعد ساعات من توغلها في عدد من القرى والبلدات بريف القنيطرة الأوسط والجنوبي.
روسيا اليوم
