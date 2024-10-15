مئات المتظاهرين يغلقون "بورصة نيويورك" للمطالبة بحظر تصدير الأسلحة لإسرائيل

ويرى النشطاء أنه كلما اشتدت الحرب على غزة كلما ارتفعت أسهم الشركات المصنعة للأسلحة، مثل (Raytheon, Lockheed Martin).
وتمكن النشطاء الذين يتبعون لمنظمة (Jewish Voice for Peace) من تقييد أجسامهم بالسلاسل في الأبواب، والأسوار المحيطة في البورصة، قبل أن تتمكن الشرطة من اعتقال العشرات منهم.
وطالب النشطاء (اليهود الذين يرفضون الصهيونية) بوقف بيع الأسلحة إلى "اسرائيل"، حيث رفعوا لافتات تطالب الحكومة الأميركية بتقديم المساعدات إلى "ادارة الطوارئ الفيدرالية، وليس الإبادة الجماعية"، في إشارة الى عدم تقديم إدارة الرئيس جو بايدن الدعم المطلوب لضحايا إعصار "ميلتون" الذي ضرب فلوريدا والسواحل الشرقية الأسبوع الماضي، في حين تقديم المزيد من المليارات لدولة الاحتلال.
وفا
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