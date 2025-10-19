السطو على متحف اللوفر: مجوهرات مسروقة والجناة في حالة فرار - فيديو

ووقعت عملية السطو وفق التحقيقات الأولية صباحا، ويجري حاليا تقييم قيمة المسروقات.
واستخدم اللصوص الذين لم يتم الكشف عن عددهم بعد، مصعد شحن للوصول إلى القاعة التي استهدفوها، وكانوا مزودين بمناشير كهربائية صغيرة، وفق مصدر أمني.
وقالت وزيرة الثقافة عبر منصة إكس: "وقعت سرقة هذا الصباح أثناء افتتاح متحف اللوفر. لم تسجل أي إصابات. التحقيقات جارية".
من جهته، أعلن متحف اللوفر عبر حسابه في منصة إكس أنه "سيبقى مغلقا اليوم لأسباب استثنائية".
يذكر أن متحف اللوفر هو المتحف الأكثر استقطابا للزوار في العالم مع استقباله ما يقرب من تسعة ملايين زائر عام 2024، نحو 80% منهم أجانب.
-
أخبار متعلقة
-
إغلاق طريق سريع في كاليفورنيا وسط تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية
-
زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب مياه الخليج
-
البرازيل.. مصرع 17 شخصا على الأقل في حادث انقلاب حافلة
-
قطر: باكستان وأفغانستان اتفقتا على وقف فوري لإطلاق النار
-
هيئة بحرية: استهداف سفينة بمقذوف غير معلوم قبالة عدن باليمن
-
بكين وواشنطن توافقان على عقد محادثات تجارية جديدة
-
إيران: لم نعد ملزمين بالقيود المرتبطة ببرنامجنا النووي
-
زعيم عربي يحذر من تسجيلات منسوبة إليه باستخدام الذكاء الاصطناعي