السطو على متحف اللوفر: مجوهرات مسروقة والجناة في حالة فرار - فيديو

الوكيل الإخباري- تعرض متحف اللوفر في باريس، الأحد، لعملية سطو على مجوهرات من لصوص ولاذوا بالفرار، وفق ما أفادت وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي.



ووقعت عملية السطو وفق التحقيقات الأولية صباحا، ويجري حاليا تقييم قيمة المسروقات.



واستخدم اللصوص الذين لم يتم الكشف عن عددهم بعد، مصعد شحن للوصول إلى القاعة التي استهدفوها، وكانوا مزودين بمناشير كهربائية صغيرة، وفق مصدر أمني.



وقالت وزيرة الثقافة عبر منصة إكس: "وقعت سرقة هذا الصباح أثناء افتتاح متحف اللوفر. لم تسجل أي إصابات. التحقيقات جارية".



من جهته، أعلن متحف اللوفر عبر حسابه في منصة إكس أنه "سيبقى مغلقا اليوم لأسباب استثنائية".



يذكر أن متحف اللوفر هو المتحف الأكثر استقطابا للزوار في العالم مع استقباله ما يقرب من تسعة ملايين زائر عام 2024، نحو 80% منهم أجانب.

