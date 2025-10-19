الأحد 2025-10-19 03:35 م
 

السطو على متحف اللوفر: مجوهرات مسروقة والجناة في حالة فرار - فيديو

باريس
باريس
 
الأحد، 19-10-2025 01:42 م

الوكيل الإخباري-   تعرض متحف اللوفر في باريس، الأحد، لعملية سطو على مجوهرات من لصوص ولاذوا بالفرار، وفق ما أفادت وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي.

ووقعت عملية السطو وفق التحقيقات الأولية صباحا، ويجري حاليا تقييم قيمة المسروقات.

واستخدم اللصوص الذين لم يتم الكشف عن عددهم بعد، مصعد شحن للوصول إلى القاعة التي استهدفوها، وكانوا مزودين بمناشير كهربائية صغيرة، وفق مصدر أمني.

وقالت وزيرة الثقافة عبر منصة إكس: "وقعت سرقة هذا الصباح أثناء افتتاح متحف اللوفر. لم تسجل أي إصابات. التحقيقات جارية".

من جهته، أعلن متحف اللوفر عبر حسابه في منصة إكس أنه "سيبقى مغلقا اليوم لأسباب استثنائية".

يذكر أن متحف اللوفر هو المتحف الأكثر استقطابا للزوار في العالم مع استقباله ما يقرب من تسعة ملايين زائر عام 2024، نحو 80% منهم أجانب.

اضافة اعلان

 

 

Image1_10202519144350219158397.jpg


Image1_10202519144357854077815.jpg

 
 
gnews

أحدث الأخبار

325

فيديو منوع مقطع متداول بعنوان: الكلاب المنزلية والأطفال

ل

فيديو منوع هذا ما يحدث للذهب عندما يتم وضعه في الزئبق

3232

فيديو منوع بطريقته الخاصة... شخص يصنع "كفر" لهاتف آيفون مقاوم للكسر مهما عرّضته لأسوأ الظروف

54

فيديو منوع متداول: هكذا يمكنك اخراج المفتاح المكسور في قفل الباب بكل سهولة

كتائب القسام

فلسطين حماس تنفي صلتها بأحداث رفح.. "هذه مناطق حمراء"

خلال لقائه وفدا من أبناء عشيرة الزيادي وشباب "أفق التغيير"

أخبار محلية العيسوي: الأردن بقيادة الملك يمضي بثقة في مشروع وطني يعلي قيمة الإنسان

زيت الزيتون

أخبار محلية السماح باستيراد زيت الزيتون لتغطية الحاجة "في حال استمرار ارتفاع الأسعار"

غتغت

تكنولوجيا OpenAI توسّع الوصول إلى Sora 2 لتوليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي



 
 





الأكثر مشاهدة