الوكيل الإخباري- قال رأس النظام في كييف فلاديمير زيلينسكي إن "أوكرانيا تتمسك بكل أراضيها، ولن تتنازل عن أي شيء منها" لروسيا ولن "تهبها شيئا منها".



وبعد الاجتماع في البيت الأبيض أمس السبت مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كتب زيلينسكي على قناته في تلغرام، أنه يأمل في أن يدعم شركاء نظامه موقفه هذا.



وأكد رئيس النظام في كييف أيضا أن "القوة" ضرورية في الحوار مع موسكو لحل الصراع الأوكراني.

اضافة اعلان



وأضاف: "يرى العالم أن روسيا تفهم فقط لغة القوة وتبدي رد الفعل عليها، وبالتالي فإن السلام من خلال التلويح بالقوة يمكن أن ينجح".



وفي وقت سابق، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن زيلينسكي لم يكن راضيا عن اجتماعه الأخير مع ترامب في واشنطن ولم يحصل على ما أراد.

RT