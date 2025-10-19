الأحد 2025-10-19 07:44 م
 

زيلينسكي: لن نتنازل لروسيا عن أي شيء

F
أرشيفية
 
الأحد، 19-10-2025 05:59 م

الوكيل الإخباري- قال رأس النظام في كييف فلاديمير زيلينسكي إن "أوكرانيا تتمسك بكل أراضيها، ولن تتنازل عن أي شيء منها" لروسيا ولن "تهبها شيئا منها".

وبعد الاجتماع في البيت الأبيض أمس السبت مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كتب زيلينسكي على قناته في تلغرام، أنه يأمل في أن يدعم شركاء نظامه موقفه هذا. 

وأكد رئيس النظام في كييف أيضا أن "القوة" ضرورية في الحوار مع موسكو لحل الصراع الأوكراني.

اضافة اعلان


وأضاف: "يرى العالم أن روسيا تفهم فقط لغة القوة وتبدي رد الفعل عليها، وبالتالي فإن السلام من خلال التلويح بالقوة يمكن أن ينجح".


وفي وقت سابق، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن زيلينسكي لم يكن راضيا عن اجتماعه الأخير مع ترامب في واشنطن ولم يحصل على ما أراد.

 

RT

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية بسبب عارض صحي.. الملك لن يعقد لقاءه مع رئيس وزراء سلوفينيا

ب

أخبار محلية الحكومة تقر نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمّان

إحالة موظف في أمانة عمّان إلى المدّعي العام بعد قيامه بتفتيش دون صلاحية

أخبار محلية إحالة موظف في أمانة عمّان إلى المدّعي العام بعد قيامه بتفتيش دون صلاحية

وفد رؤساء المحاكم الدستورية العرب يزور المدينة الأثرية في جرش

أخبار محلية وفد رؤساء المحاكم الدستورية العرب يزور المدينة الأثرية في جرش

الحكومة تقر نظامًا جديدًا لتنظيم رسوم المرور على الطرق وتشغيل الطرق البديلة

أخبار محلية الحكومة تقر نظامًا جديدًا لتنظيم رسوم المرور على الطرق وتشغيل الطرق البديلة

ل

أخبار محلية مهم إلى كافة السائقين حاملي الرخص من الفئة الأولى وحتى السادسة

تعديل قانون الجريدة الرسمية لمواكبة التحول الرقمي في النشر

أخبار محلية تعديل قانون الجريدة الرسمية لمواكبة التحول الرقمي في النشر

ا

أخبار محلية قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الأحد



 
 





الأكثر مشاهدة