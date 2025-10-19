زيلينسكي: لن نتنازل لروسيا عن أي شيء

وبعد الاجتماع في البيت الأبيض أمس السبت مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كتب زيلينسكي على قناته في تلغرام، أنه يأمل في أن يدعم شركاء نظامه موقفه هذا.
وأكد رئيس النظام في كييف أيضا أن "القوة" ضرورية في الحوار مع موسكو لحل الصراع الأوكراني.
وأضاف: "يرى العالم أن روسيا تفهم فقط لغة القوة وتبدي رد الفعل عليها، وبالتالي فإن السلام من خلال التلويح بالقوة يمكن أن ينجح".
وفي وقت سابق، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن زيلينسكي لم يكن راضيا عن اجتماعه الأخير مع ترامب في واشنطن ولم يحصل على ما أراد.
