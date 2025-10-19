إيران تنفذ حكما بالإعدام بحق متهم بالتجسس لصالح إسرائيل

الوكيل الإخباري- نفذت السلطات الإيرانية حكم الإعدام بحق شخص اتهم بالتجسس لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد"، بحسبما أوردته وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية.



وأفادت الوكالة أن المتهم، دون الكشف عن اسمه أدين بتسريب معلومات سرية تتعلق بالأمن القومي الإيراني لصالح إسرائيل. وأضافت أن التحقيقات أثبتت ارتباطه المباشر بالموساد، وأنه تلقى أوامر محددة لجمع معلومات حساسة داخل البلاد.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توترات متصاعدة تشهدها الساحة الإقليمية بين إيران وإسرائيل، لا سيما في الملفين النووي والأمني. وقد تبادلت الدولتان خلال السنوات الماضية الاتهامات بشن هجمات سيبرانية وعمليات اغتيال تستهدف علماء ومسؤولين أمنيين.



وتصاعدت تلك الحرب "الخفية" بين الطرفين عقب اغتيال عدد من العلماء الإيرانيين، بينهم محسن فخري زاده عام 2020، في عملية اتهم الموساد بتنفيذها. في المقابل تتهم إسرائيل إيران بالسعي لتوسيع نفوذها في سوريا ولبنان، وبتزويد جماعات مسلحة بصواريخ دقيقة وأسلحة متطورة تهدد أمنها القومي.



حيث وقعت حرب الـ 12 يوما بين إسرائيل وإيران وشاركت الولايات المتحدة فيها بضرب مفاعل رئيسي في إيران وتوقفت الحرب.



وتشهد إيران أيضا في الداخل موجة من التشديد الأمني شملت اعتقالات في صفوف مواطنين مزدوجي الجنسية أو موظفين سابقين تحت تهم "التجسس" أو "التعاون مع أجهزة أجنبية"، وغالبا ما ترتبط هذه القضايا بإسرائيل أو الولايات المتحدة.



رغم أن تفاصيل القضية لم تنشر بالكامل، من المرجح أن تثير عملية الإعدام انتقادات من قبل منظمات حقوق الإنسان، التي غالبا ما تتهم إيران باعتماد محاكمات غير عادلة، خاصة في قضايا تتعلق بالأمن القومي وبمعارضة الحكم أو التجسس.

