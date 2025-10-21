مدير متحف اللوفر يقدر الأضرار الناجمة عن السرقة بأكثر من 80 مليون يورو

الوكيل الإخباري- قالت المدعية العامة للعاصمة الفرنسية لور بيكو إنه تم تقدير حجم الأضرار الناجمة عن السرقة في متحف اللوفر في باريس بنحو 88 مليون يورو. اضافة اعلان





وأضاف المدعية العام في حديث لمحطة إذاعة RTL : "قدر مدير المتحف حجم الأضرار الناجمة عن السرقة بـ88 مليون يورو".



ووقعت السرقة الأحد بين الساعة 9:30 و9:40 صباحا، بواسطة شاحنة مجهزة برافعة ركنت من جهة رصيف نهر السين. وقد صعد اللصوص بواسطة الرافعة إلى الطابق الثاني وقاموا بتحطيم زجاج النافذة بواسطة جهاز قص محمول. ودخلوا إلى قاعة أبولون التي تضم مجوهرات التاج الفرنسي التي تحظى بحماية عالية. ثم سرقوا خزانتين لعرض المجوهرات، ولاذوا بالفرار.



وأعلنت وزارة الثقافة الفرنسية عن سرقة ثماني قطع من المجوهرات "ذات قيمة تراثية لا تقدر بثمن" تعود لملكات إحداهن جوزفين زوجة نابليون بونابرت، خلال عملية سطو صباح الأحد في أشهر متاحف العالم.



وذكر وزير الداخلية لوران نونيز أن اللصوص دخلوا متحف اللوفر عبر نافذة باستخدام سلم مُثبّت على رافعة، وقاموا بتقطيع الزجاج باستخدام جهاز قص كهربائي. ولم يستبعد احتمال كونهم أجانب. ثم فروا من مكان الحادث على دراجات بخارية، بعد أن أمضوا سبع دقائق فقط في تنفيذ السرقة. ويعتقد رئيس شرطة باريس السابق أن اللصوص درسوا مسرح الجريمة مسبقا.



روسيا اليوم