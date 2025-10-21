الثلاثاء 2025-10-21 10:19 م
 

مدير متحف اللوفر يقدر الأضرار الناجمة عن السرقة بأكثر من 80 مليون يورو

مدير متحف اللوفر يقدر الأضرار الناجمة عن السرقة بأكثر من 80 مليون يورو
مدير متحف اللوفر يقدر الأضرار الناجمة عن السرقة بأكثر من 80 مليون يورو
 
الثلاثاء، 21-10-2025 09:42 م

الوكيل الإخباري-   قالت المدعية العامة للعاصمة الفرنسية لور بيكو إنه تم تقدير حجم الأضرار الناجمة عن السرقة في متحف اللوفر في باريس بنحو 88 مليون يورو.اضافة اعلان


وأضاف المدعية العام في حديث لمحطة إذاعة  RTL : "قدر مدير المتحف حجم الأضرار الناجمة عن السرقة بـ88 مليون يورو".

ووقعت السرقة الأحد  بين الساعة 9:30 و9:40 صباحا، بواسطة شاحنة مجهزة برافعة ركنت من جهة رصيف نهر السين. وقد صعد اللصوص بواسطة الرافعة إلى الطابق الثاني وقاموا بتحطيم زجاج النافذة بواسطة جهاز قص محمول. ودخلوا إلى قاعة أبولون التي تضم مجوهرات التاج الفرنسي التي تحظى بحماية عالية. ثم سرقوا خزانتين لعرض المجوهرات، ولاذوا بالفرار.

وأعلنت وزارة الثقافة الفرنسية عن سرقة ثماني قطع من المجوهرات "ذات قيمة تراثية لا تقدر بثمن" تعود لملكات إحداهن جوزفين زوجة نابليون بونابرت، خلال عملية سطو صباح الأحد في أشهر متاحف العالم.

وذكر وزير الداخلية لوران نونيز أن اللصوص دخلوا متحف اللوفر عبر نافذة باستخدام سلم مُثبّت على رافعة، وقاموا بتقطيع الزجاج باستخدام جهاز قص كهربائي. ولم يستبعد احتمال كونهم أجانب. ثم فروا من مكان الحادث على دراجات بخارية، بعد أن أمضوا سبع دقائق فقط في تنفيذ السرقة. ويعتقد رئيس شرطة باريس السابق أن اللصوص درسوا مسرح الجريمة مسبقا.

روسيا اليوم 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الحكومة تدعو أوروبا لفتح قنوات هجرة قانونية للعمالة الماهرة من الأردن

أخبار محلية الحكومة تدعو أوروبا لفتح قنوات هجرة قانونية للعمالة الماهرة من الأردن

ل

أخبار محلية معنيون: عجلون نموذج رائد للسياحة التعليمية يعزز الوعي والانتماء

ا

فلسطين الأونروا تعلن توسيع عملياتها في غزة والاحتلال يمنعها من إدخال المساعدات

الفاتيكان يندد باعتداءات المستوطنين على المسيحيين في الضفة الغربية

فلسطين الفاتيكان يندد باعتداءات المستوطنين على المسيحيين في الضفة الغربية

مدير متحف اللوفر يقدر الأضرار الناجمة عن السرقة بأكثر من 80 مليون يورو

عربي ودولي مدير متحف اللوفر يقدر الأضرار الناجمة عن السرقة بأكثر من 80 مليون يورو

نتنياهو يقيل رئيس مجلس الأمن القومي هنغبي

فلسطين نتنياهو يقيل رئيس مجلس الأمن القومي هنغبي

الغذاء والدواء تغلق مصنعًا مخالفًا لتعبئة وتغليف المواد الغذائية

أخبار محلية الغذاء والدواء تغلق مصنعًا مخالفًا لتعبئة وتغليف المواد الغذائية

تمرين إخلاء وهمي في مستشفى زايد بالعقبة

أخبار محلية تمرين إخلاء وهمي في مستشفى زايد بالعقبة



 
 





الأكثر مشاهدة