السبت 2025-09-20 05:09 م
 

أوكرانيا: مقتل 3 أشحاص في هجوم روسي كبير بمسيّرات وصواريخ

مبنى سكني تضرر من ضربة عسكرية روسية
مبنى سكني تضرر من ضربة عسكرية روسية
 
السبت، 20-09-2025 12:44 م
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي السبت إن روسيا شنت هجوما كبيرا بطائرات مسيّرة وصواريخ على بلاده خلال الليل، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة العشرات.اضافة اعلان


وفي بيان على تطبيق تيليغرام، قال زيلنسكي إن روسيا أطلقت حوالي 580 طائرة مسيّرة و40 صاروخا مستهدفة البنية التحتية الأوكرانية وشركات إنتاج مدنية ومناطق سكنية في أنحاء مختلفة في البلاد.

وقال "تعرضت أوكرانيا طوال الليل لهجوم روسي مكثف. كل ضربة من هذا القبيل ليست ضرورة عسكرية، بل استراتيجية متعمدة من روسيا لإرهاب المدنيين وتدمير بنيتنا التحتية".

وأضاف زيلنسكي أنه في مدينة دنيبرو بوسط البلاد، أصاب صاروخ محمل بذخيرة عنقودية مبنى سكنيا.

وقال مسؤولون إن شخصا قُتل وما لا يقل عن 26 أصيبوا في دنيبرو.

ونشروا صورا على تطبيق تيليغرام تظهر مبنى سكنيا متضررا بسقف مدمر ونوافذ محطمة وأشخاصا يتلقون المساعدة الطبية ورجال إنقاذ يعملون في الموقع.

وقال مسؤولون إن شخصين قُتلا في منطقة تشيرنيهيف شمالي البلاد ومنطقة خميلنيتسكي غربا.

ويبدو أن روسيا غيرت أسلوبها في هجماتها الجوية على أوكرانيا، وهي الآن تطلق أسرابا من مئات الطائرات المسيّرة في ضربة واحدة، مقارنة بالعشرات في بداية الحرب.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة النقل

أخبار محلية وزير النقل يبحث مع أصحاب سيارات السفريات الخارجية سبل تطوير القطاع

ارشيفية

عربي ودولي إعلام إسرائيلي: مصر تعزز ترسانتها العسكرية بسيناء

[HKF LK HGT

أخبار محلية مدير الأمن العام يشارك في معرض معدات الأمن الداخلي في أنقرة

انهيار جزئي لسقف منزل قديم في مخيم الشهيد عزمي المفتي جنوبي مدينة إربد.

أخبار محلية إصابتان بانهيار جزئي لسقف منزل في مخيم الحصن

يكشف غموض جريمة قتل راح ضحيتها أحد الأشخاص في مدينة جرش

أخبار محلية الامن يكشف غموض جريمة قتل راح ضحيتها أحد الأشخاص في جرش

هجوم إلكتروني يستهدف مطارات أوروبية

عربي ودولي هجوم إلكتروني يستهدف مطارات أوروبية

الأردن يفوز برئاسة الهيئة الاستشارية لجمعيات البنوك العربية

أخبار محلية الأردن يفوز برئاسة الهيئة الاستشارية لجمعيات البنوك العربية

لقاء محافظي البنوك المركزية في دول المنطقة ينعقد برئاسة أردنية

أخبار محلية محافظ البنك المركزي يؤكد أهمية بناء منظومة متينة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب



 
 





الأكثر مشاهدة