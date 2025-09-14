الأحد 2025-09-14 07:36 م
 

قطر: لن نتخلى عن دور الوساطة

الأحد، 14-09-2025 06:35 م
الوكيل الإخباري-   قال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن الهجوم الإسرائيلي الأخير الذي استهدف الدوحة يمثل "إرهاب دولة" واعتداء صارخاً على القواعد الدبلوماسية.اضافة اعلان


وأكد آل ثاني أن بلاده لن تتراجع عن جهودها المبذولة بالتنسيق مع مصر والولايات المتحدة لوقف الحرب الظالمة على غزة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في الاجتماع الوزاري الاستثنائي المشترك لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة، لبحث التطورات الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف الشيخ محمد بن عبد الرحمن: "الاعتداء الإسرائيلي الأخير ليس فقط عدواناً على قطر، بل هو هجوم على كل ما تمثله الدبلوماسية من سعي للحلول، والوساطة كأداة لحفظ الاستقرار. هذا الهجوم لن يثنينا عن القيام بواجبنا الأخلاقي والإنساني تجاه أشقائنا في فلسطين."

كما شدد على أن المنطقة "لن تنعم بالسلام ما لم يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية."

وقد تصاعدت التوترات بين إسرائيل وقطر مؤخراً، بعد اتهامات إسرائيلية للدوحة بلعب دور مزدوج في الملف الفلسطيني، وهو ما ترفضه الدوحة بشكل قاطع، مؤكدة التزامها بمساعي الوساطة الإنسانية والسياسية منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر 2023.

وكانت قطر قد لعبت دوراً محورياً في التنسيق لعدة اتفاقات هدنة وتبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس، بالتعاون مع القاهرة وواشنطن، ما جعلها طرفاً دبلوماسياً فاعلاً رغم التحديات السياسية والأمنية المتزايدة.

وتتعرض الوساطات القائمة لضغوط شديدة مع تفاقم الوضع الإنساني في غزة وتزايد الانتقادات الدولية للعمليات العسكرية الإسرائيلية، التي أدت إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد مئات الآلاف من المدنيين، بحسب مصادر أممية.

ويعقد الاجتماع الوزاري المشترك في ظل أجواء استثنائية على الصعيدين السياسي والإنساني، ويهدف إلى تنسيق المواقف العربية والإسلامية بشأن وقف الحرب في غزة، ودعم مساعي الاعتراف الدولي بدولة فلسطين.

روسيا اليوم
 
 
