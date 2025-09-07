مسيرة يمنية تضرب قاعة المسافرين بمطار رامون الإسرائيلي

بدورها، ذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية أن السلطات دفعت بقوات وفرق إطفاء إلى مطار رامون، دون إضافة المزيد من التفاصيل.
كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن المتحدث باسم سلاح الجو أن المجال الجوي الجنوبي فوق مطار رامون مغلق أمام حركة الطائرات.
