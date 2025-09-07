الأحد 2025-09-07 04:54 م
 

مسيرة يمنية تضرب قاعة المسافرين بمطار رامون الإسرائيلي

الأحد، 07-09-2025 03:16 م
الوكيل الإخباري-    نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصدر عسكري تأكيده الاشتباه بسقوط مسيرة قرب مطار رامون جنوبي إسرائيل دون الإبلاغ عن إصابات.اضافة اعلان


بدورها، ذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية أن السلطات دفعت بقوات وفرق إطفاء إلى مطار رامون، دون إضافة المزيد من التفاصيل.

كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن المتحدث باسم سلاح الجو أن المجال الجوي الجنوبي فوق مطار رامون مغلق أمام حركة الطائرات.
 
 
