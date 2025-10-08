الأربعاء 2025-10-08 06:41 ص
 

نجاة رئيس الإكوادور بعد تعرض موكبه لإطلاق نار

إحدى سيارات موكب الرئيس الإكوادوري دانيال نوبوا
إحدى سيارات موكب الرئيس الإكوادوري دانيال نوبوا
 
الأربعاء، 08-10-2025 05:19 ص
الوكيل الإخباري-   نجا رئيس الإكوادور دانيال نوبوا من إطلاق نار استهدف موكبه، وفق ما أفادت وزيرة الثلاثاء، وذلك بعدما حاول مئات المحتجين على ارتفاع أسعار وقود الديزل التعرّض للموكب.اضافة اعلان


وقالت وزيرة البيئة إيناس مانزانو "ظهر قرابة 500 شخص وراحوا يرشقون (موكب الرئيس) بالحجارة، وهناك آثار رصاص على سيارة الرئيس".

وأضافت "الحمد لله رئيسنا قوي جدا وشجاع ويواصل المضي قدما ويتابع جدول أعماله كالمعتاد".
 
 
