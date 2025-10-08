نجاة رئيس الإكوادور بعد تعرض موكبه لإطلاق نار

وقالت وزيرة البيئة إيناس مانزانو "ظهر قرابة 500 شخص وراحوا يرشقون (موكب الرئيس) بالحجارة، وهناك آثار رصاص على سيارة الرئيس".
وأضافت "الحمد لله رئيسنا قوي جدا وشجاع ويواصل المضي قدما ويتابع جدول أعماله كالمعتاد".
