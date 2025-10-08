نجاة رئيس الإكوادور بعد تعرض موكبه لإطلاق نار

05:19 ص

الوكيل الإخباري- نجا رئيس الإكوادور دانيال نوبوا من إطلاق نار استهدف موكبه، وفق ما أفادت وزيرة الثلاثاء، وذلك بعدما حاول مئات المحتجين على ارتفاع أسعار وقود الديزل التعرّض للموكب.





وقالت وزيرة البيئة إيناس مانزانو "ظهر قرابة 500 شخص وراحوا يرشقون (موكب الرئيس) بالحجارة، وهناك آثار رصاص على سيارة الرئيس".



وأضافت "الحمد لله رئيسنا قوي جدا وشجاع ويواصل المضي قدما ويتابع جدول أعماله كالمعتاد".