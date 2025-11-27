الخميس 2025-11-27 08:41 ص
 

نشر 500 عنصر إضافي من الحرس الوطني في واشنطن

جنود من الحرس الوطني يتجمعون قرب مسرح جريمة بعد إطلاق نار في وسط مدينة واشنطن العاصمة
الخميس، 27-11-2025 05:21 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن وزير الدفاع الأميركي، أنه سيتم نشر 500 عنصر إضافي من الحرس الوطني في واشنطن، بعد مقتل اثنين منهم بإطلاق نار قرب البيت الأبيض.اضافة اعلان


وقال بيت هيغسيث الذي يقوم زيارة إلى جمهورية الدومينيكان، عند إعلانه القرار "هذا من شأنه أن يعزز تصميمنا على جعل واشنطن مكانا آمنا".

ومن شأن القرار أن يرفع عدد عناصر الحرس الوطني المنتشرين في العاصمة الأميركية إلى أكثر من 2500.

وقتل عنصران من الحرس الوطني الأميركي الأربعاء، بعدما تعرضا لإطلاق نار لم تُعرف حيثياته بعد بالعاصمة واشنطن، بحسب ما أفاد حاكم ولاية فرجينيا الغربية التي يتحدران منها، في حادث وصفه البيت الأبيض بأنه "مأسوي".
 
 
