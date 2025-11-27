‌‏ترامب يصف الهجوم على الحرس الوطني في واشنطن بـ"الإرهابي"

الوكيل الإخباري- و‌صف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، الهجوم الذي تعرض له أفراد من الحرس الوطني في العاصمة الأمريكية بالعمل الإرهابي، وأمر بنشر 500 عنصر إضافي من الحرس الوطني في واشنطن.

