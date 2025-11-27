‌‏ترامب يصف الهجوم على الحرس الوطني في واشنطن بـ"الإرهابي"

وقالت السلطات الأمريكية إن الهجوم كان يمثل كمينا، وإن المهاجم أصيب بجروح أيضا.
وأكد الإعلام الأمريكي أن الشخص الذي أطلق النار هو المواطن الأفغاني المدعو رحمن الله لاكانوال البالغ 29 عاما من العمر، والذي دخل الولايات المتحدة في عام 2021.
وفي هذا الصدد، قال ترامب، إنه على الولايات المتحدة إعادة النظر في كل أجنبي دخل الولايات المتحدة من أفغانستان خلال فترة رئاسة جو بايدن، مشيرا إلى أن المشتبه بإطلاقه النار في واشنطن جاء إلى الولايات المتحدة من أفغانستان عام 2021.
