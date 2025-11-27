الخميس 2025-11-27 08:41 ص
 

‌‏ترامب يصف الهجوم على الحرس الوطني في واشنطن بـ"الإرهابي"

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
 
الخميس، 27-11-2025 05:41 ص

الوكيل الإخباري-   و‌صف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، الهجوم الذي تعرض له أفراد من الحرس الوطني في العاصمة الأمريكية بالعمل الإرهابي، وأمر بنشر 500 عنصر إضافي من الحرس الوطني في واشنطن.

وأطلق مسلح النار على أفراد من الحرس الوطني الأمريكي في واشنطن، يوم الأربعاء، بمنطقة قريبة من البيت الأبيض، مما أسفر عن إصابة اثنين من عناصر الحرس بجروح بليغة.

وقالت السلطات الأمريكية إن الهجوم كان يمثل كمينا، وإن المهاجم أصيب بجروح أيضا.

وأكد الإعلام الأمريكي أن الشخص الذي أطلق النار هو المواطن الأفغاني المدعو رحمن الله لاكانوال البالغ 29 عاما من العمر، والذي دخل الولايات المتحدة في عام 2021.

وفي هذا الصدد، قال ترامب، إنه على الولايات المتحدة إعادة النظر في كل أجنبي دخل الولايات المتحدة من أفغانستان خلال فترة رئاسة جو بايدن، مشيرا إلى أن المشتبه بإطلاقه النار في واشنطن جاء إلى الولايات المتحدة من أفغانستان عام 2021.

 
 
