الأونروا: مشاهد كارثية في غزة .. وآلاف يعيشون في العراء

الوكيل الإخباري- أكّد المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، عدنان أبو حسنة، أن أوضاع قطاع غزة تزداد سوءًا في ظل استمرار الحصار والعدوان الإسرائيلي.





وأشار أبو حسنة، إلى أن المنطقة تعاني من أزمة إنسانية خطيرة تهدد حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين.



وقال، إنّ "قطاع غزة منطقة رملية، مما يجعلها عرضة لانهيارات التربة نتيجة الأمطار أو أمواج البحر، مما يؤدي إلى مشاهد مأساوية، وانجراف للخيام التي تأوي النازحين، وبالتالي تشريد عشرات الآلاف من الفلسطينيين. الخيام الموجودة في القطاع قديمة ومرّت مع السكان عبر العديد من التنقلات ولا تصلح الآن، رغم أن الأونروا قد اشترت خيامًا جديدة محملة في شاحنات جاهزة للدخول، لكنها تنتظر الموافقة الإسرائيلية".



وتابع: "يعيش الآلاف من الفلسطينيين في شوارع غزة أو بجانب منازلهم المدمرة، في ظل الركام الذي يُقدّر بـ61 مليون طن، بالإضافة إلى وجود آلاف القذائف غير المنفجرة، مما يضاعف من خطورة الوضع.



كما دمّر الاحتلال البنية التحتية في قطاع غزة بما في ذلك نظام الصرف الصحي، الذي كان يصرف مياه الأمطار إلى البحر، والآن أصبح النظام مدمرًا، مما يؤدي إلى فيضانات في الشوارع ويغمر المستشفيات بمياه الصرف الصحي والأمطار. هذا الوضع يجعل القطاع غير صالح للحياة".



وأضاف أنه "رغم زيادة عدد الشاحنات التي تدخل قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار، إلا أن الوضع الإنساني لم يتحسن بشكل ملموس. قبل وقف إطلاق النار، كان يدخل ما بين 50 إلى 60 شاحنة يوميًا، ولكن اليوم يدخل عدد أكبر من الشاحنات. ومع ذلك، لا تزال بعض الشاحنات محجوزة عند المعابر بسبب اعتراضات من الاحتلال على محتوياتها، مثل قطع غيار لنظام الصرف الصحي، وأجهزة طبية، ومواد لإصلاح شبكات الاتصالات والكهرباء".



وأشار إلى أن "عملية توزيع المواد الغذائية لا تزال تواجه صعوبات شديدة، حيث يمنع الاحتلال دخول مساعدات الأونروا إلى قطاع غزة، ما يفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة". وأضاف: "نأمل أن تسمح إسرائيل بدخول 6 آلاف شاحنة مساعدات تابعة للأونروا إلى قطاع غزة في أقرب وقت ممكن، ونحن في انتظار هذه الموافقة".



وأوضح أبو حسنة أنه "بمجرّد دخول الشاحنات المحملة بالخيام والمواد الإغاثية، سيكون هناك تغيير جذري في أوضاع النازحين في قطاع غزة. لدينا خيام تكفي لمليون و300 ألف فلسطيني، بالإضافة إلى مواد غذائية تكفي لمدة ثلاثة أشهر لجميع سكان القطاع".



وشدد أبو حسنة على أن الأونروا تواصل جهودها لتخفيف معاناة الفلسطينيين في غزة، إلا أن الوضع لا يزال كارثيًا ويحتاج إلى تدخل عاجل من المجتمع الدولي.