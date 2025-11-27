الأمم المتحدة تبدأ عملية اختيار خليفة غوتيريش وتحث الدول الأعضاء على ترشيح نساء

الوكيل الإخباري- انطلقت عملية انتخاب الأمين العام العاشر للأمم المتحدة بشكل رسمي بعد أن طُلب من الدول الأعضاء تقديم أسماء المرشحين لتولي هذا المنصب خلفًا لأنطونيو غوتيريش اعتبارًا من مطلع عام 2027. اضافة اعلان





وفي رسالة مشتركة، دعا سفير سيراليون مايكل عمران كانو بصفته الرئيس الحالي لمجلس الأمن المكون من 15 دولة، وأنالينا بيربوك بصفتها الرئيسة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 دولة، جميع الدول الأعضاء إلى تقديم أسماء المرشحين لتولي المنصب.



وجاء في الرسالة: "إن منصب الأمين العام يكتسي أهمية كبيرة، ويتطلب أعلى معايير الكفاءة والمقدرة والنزاهة، والالتزام الراسخ بأهداف ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، كما يتطلب مرشحين يتمتعون بخبرة واسعة في مجال العلاقات الدولية والمهارات الدبلوماسية واللغوية".



وتدعو بعض الدول الأعضاء إلى اختيار امرأة، وقال عمران كانو وبيربوك في رسالتهما المشتركة: "إذ نعبّر عن أسفنا لأنه لم يسبق أن شغلت امرأة منصب الأمين العام، وإيمانًا منا بضرورة ضمان تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في الوصول إلى مناصب صنع القرار العليا، فإننا نشجع الدول الأعضاء على النظر بقوة في ترشيح النساء، ونشير إلى أهمية التنوع الإقليمي في اختيار الأمين العام".



ونقل الموقع الرسمي للأمم المتحدة عن بيربوك قولها: "يأتي اختيار الأمين العام القادم في لحظة محورية للأمم المتحدة، حيث نواجه صراعات متصاعدة وأزمة مناخ متنامية بسرعة واحتياجات إنسانية متزايدة وعقبات مستمرة أمام تحقيق أجندة عام 2030 للتنمية المستدامة، ومزيدًا من الضغوط على حقوق الإنسان".