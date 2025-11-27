الخميس 2025-11-27 08:40 ص
 

الكشف عن هوية منفذ الهجوم في واشنطن

الوكيل الإخباري-   أفادت قناة "سي بي إس" الأمريكية نقلا عن مسؤولين أمنيين بأنه تم تحديد هوية منفذ الهجوم على أفراد الحرس الوطني في واشنطن بالقرب من البيت الأبيض.

وقالت المصادر للقناة إن الشخص الذي أطلق النار هو المواطن الأفغاني المدعو رحمن الله لاكانوال البالغ 29 عاما من العمر، والذي دخل الولايات المتحدة في عام 2021.

 

يذكر أن مسلحا أطلق النار على أفراد من الحرس الوطني الأمريكي في واشنطن، يوم الأربعاء، بمنطقة قريبة من البيت الأبيض، مما أسفر عن إصابة اثنين من عناصر الحرس بجروح بليغة.

 
 
