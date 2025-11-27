الكشف عن هوية منفذ الهجوم في واشنطن

الوكيل الإخباري- أفادت قناة "سي بي إس" الأمريكية نقلا عن مسؤولين أمنيين بأنه تم تحديد هوية منفذ الهجوم على أفراد الحرس الوطني في واشنطن بالقرب من البيت الأبيض.

اضافة اعلان

وقالت المصادر للقناة إن الشخص الذي أطلق النار هو المواطن الأفغاني المدعو رحمن الله لاكانوال البالغ 29 عاما من العمر، والذي دخل الولايات المتحدة في عام 2021.