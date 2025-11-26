واشنطن في حالة استنفار بعد إطلاق نار في محيط البيت الأبيض

وأوضحت المصادر أن الحادث وقع في محيط شارعي 17 و"آي" في منطقة تشهد إجراءات أمنية مكثفة عادة، فيما لم تُعرف بعد دوافع إطلاق النار أو حالة الجنديين بدقة.
وأكدت شرطة العاصمة في بيان أنها موجودة في موقع الحادث، داعيةً السكان والزوار إلى تجنّب المنطقة بينما تعمل فرق الطوارئ على "تأمين المكان" والتحقق من ملابسات الهجوم، وفق ما نشرته على منصة "إكس".
وتشهد المنطقة المحيطة بالبيت الأبيض عادة انتشارًا واسعًا لوحدات الشرطة والأمن الفيدرالي، فيما تتواصل التحقيقات لمعرفة تفاصيل الحادث وهوية المنفذ أو المنفذين.
وأُخطر الرئيس دونالد ترامب بالتطورات بينما كان في منتجعه مار-أ-لاغو بفلوريدا، مع تأكيد البيت الأبيض أن المجمع الرئاسي نفسه لم يكن هدفاً مباشراً. القضية لا تزال تحت التحقيق والتطورات مستمرة.
سكاي نيوز
