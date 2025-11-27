الخميس 2025-11-27 02:58 ص
 

أول تعليق من ترامب بعد ما جرى بالقرب من البيت الأبيض

الخميس، 27-11-2025 12:36 ص
الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إن اثنين من أفراد الحرس الوطني قد أصيبوا بجروح بالغة إثر حادث إطلاق النار الذي وقع قرب البيت الأبيض، متوعدًا الجاني بدفع الثمن.اضافة اعلان


وكتب ترامب عبر حسابه في منصة "ترو سوشال": "إن الحيوان الذي أطلق النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني، وكلاهما مصاب بجروح بالغة ويعالج الآن في مستشفيين منفصلين، مصاب أيضًا بجروح بالغة، ولكنه سيدفع ثمناً باهظاً على أي حال".

وأضاف ترامب: "رحم الله الحرس الوطني وأفراد الجيش وجهاز إنفاذ القانون. أنا، بصفتي رئيسًا للولايات المتحدة، وكل من له علاقة بمكتب الرئاسة، أؤيدكم!".

وكانت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت قد قالت إن الرئيس ترامب تم إطلاعه على حادث إطلاق النار.

وأوضحت ليفيت في بيان: "البيت الأبيض على علم ويراقب هذا الوضع المأساوي عن كثب".

من جانبها، أعلنت إدارة الطيران الاتحادي "وقف الرحلات المغادرة إلى مطار رونالد ريغان الوطني في واشنطن لأسباب أمنية".

وكانت وزيرة الأمن الداخلي الأميركي كريستي نويم قد قالت، الأربعاء، إن الشرطة انتقلت إلى موقع الحادث الذي شهد إطلاق نار على اثنين من أفراد الحرس الوطني قرب البيت الأبيض في العاصمة واشنطن.

وقالت نويم إن اثنين من أفراد الحرس الوطني تعرضا لإطلاق النار، ولم تشارك أي معلومات عن حالتهما.

وتابعت في بيان: "يرجى الانضمام إلي في الدعاء لاثنين من أفراد الحرس الوطني اللذين تم إطلاق النار عليهما قبل لحظات في واشنطن العاصمة".

وأشارت إلى أن "وزارة الأمن الداخلي تعمل مع سلطات إنفاذ القانون لجمع مزيد من المعلومات".

سكاي نيوز
 
 
أول تعليق من ترامب بعد ما جرى بالقرب من البيت الأبيض

