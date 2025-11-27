أول تعليق من ترامب بعد ما جرى بالقرب من البيت الأبيض

وكتب ترامب عبر حسابه في منصة "ترو سوشال": "إن الحيوان الذي أطلق النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني، وكلاهما مصاب بجروح بالغة ويعالج الآن في مستشفيين منفصلين، مصاب أيضًا بجروح بالغة، ولكنه سيدفع ثمناً باهظاً على أي حال".
وأضاف ترامب: "رحم الله الحرس الوطني وأفراد الجيش وجهاز إنفاذ القانون. أنا، بصفتي رئيسًا للولايات المتحدة، وكل من له علاقة بمكتب الرئاسة، أؤيدكم!".
وكانت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت قد قالت إن الرئيس ترامب تم إطلاعه على حادث إطلاق النار.
وأوضحت ليفيت في بيان: "البيت الأبيض على علم ويراقب هذا الوضع المأساوي عن كثب".
من جانبها، أعلنت إدارة الطيران الاتحادي "وقف الرحلات المغادرة إلى مطار رونالد ريغان الوطني في واشنطن لأسباب أمنية".
وكانت وزيرة الأمن الداخلي الأميركي كريستي نويم قد قالت، الأربعاء، إن الشرطة انتقلت إلى موقع الحادث الذي شهد إطلاق نار على اثنين من أفراد الحرس الوطني قرب البيت الأبيض في العاصمة واشنطن.
وقالت نويم إن اثنين من أفراد الحرس الوطني تعرضا لإطلاق النار، ولم تشارك أي معلومات عن حالتهما.
وتابعت في بيان: "يرجى الانضمام إلي في الدعاء لاثنين من أفراد الحرس الوطني اللذين تم إطلاق النار عليهما قبل لحظات في واشنطن العاصمة".
وأشارت إلى أن "وزارة الأمن الداخلي تعمل مع سلطات إنفاذ القانون لجمع مزيد من المعلومات".
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
مقتل عنصرين من الحرس الوطني بعد استهدافهما قرب البيت الأبيض
-
واشنطن في حالة استنفار بعد إطلاق نار في محيط البيت الأبيض
-
187 طعنًا انتخابيًا .. قرار قضائي ينتظر المصريين السبت المقبل
-
السيسي يوجه بتطبيق القانون بشكل صارم بعد ما جرى في مصر
-
روسيا تكسر صمتها بشأن تسريب المكالمة بين ويتكوف وأوشاكوف
-
صور صادمة لما عثرت عليه الداخلية السورية شمال مدينة حمص
-
مجلس وزراء الإعلام العرب يؤكد دعم القضية الفلسطينية
-
وزراء الإعلام العرب يوافقون على منح صفة مراقب لمنظمتين عربيتين