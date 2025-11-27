ترامب يعبر عن تأييده للمرشح المحافظ من أصول فلسطينية عشية انتخابات الرئاسة في هندوراس

ووصف ترامب تيتو عصفورة بأنه "الرجل الذي يقف إلى جانب الديمقراطية ويحارب (الرئيس الفنزويلي) مادورو".
ورجح ترامب أن يرفض "الشعب الذكي في هندوراس" منافسة عصفورة اليسارية، وزيرة الدفاع السابقة ريكسي مونكادا، التي وصفها ترامب بـ"الشيوعية" المعجبة بفيدل كاسترو.
واستنكر ترامب أيضا المرشح الثالث، سالفادور نصرالله، الذي قال عنه ترامب إنه "ليس صديقا للحرية" وإنه "ينتحل صفة المعادي للشيوعية من أجل سحب الأصوات من عصفورة".
-
أخبار متعلقة
-
تعليق العمل في حقل غاز رئيسي بالعراق بعد هجوم بطائرة مسيرة
-
واشنطن توقف معالجة طلبات الهجرة للمواطنين الأفغان إلى أجل غير مسمى
-
الكشف عن هوية منفذ الهجوم في واشنطن
-
الأمم المتحدة تبدأ عملية اختيار خليفة غوتيريش وتحث الدول الأعضاء على ترشيح نساء
-
ترامب يصف الهجوم على الحرس الوطني في واشنطن بـ"الإرهابي"
-
نشر 500 عنصر إضافي من الحرس الوطني في واشنطن
-
أول تعليق من ترامب بعد ما جرى بالقرب من البيت الأبيض
-
مقتل عنصرين من الحرس الوطني بعد استهدافهما قرب البيت الأبيض