ترامب يعبر عن تأييده للمرشح المحافظ من أصول فلسطينية عشية انتخابات الرئاسة في هندوراس

نصري عصفورة
نصري عصفورة
 
الخميس، 27-11-2025 06:15 ص

الوكيل الإخباري-   أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تأييده لمرشح الحزب الوطني المحافظ لانتخابات الرئاسة في هندوراس، العمدة السابق لعاصمة البلاد نصري عصفورة المعروف أيضا باسم تيتو عصفورة.

وكتب ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، يوم الأربعاء، أن الانتخابات المقررة في 30 نوفمبر ستكون "اختبار الديمقراطية" بالنسبة لهندوراس.

ووصف ترامب تيتو عصفورة بأنه "الرجل الذي يقف إلى جانب الديمقراطية ويحارب (الرئيس الفنزويلي) مادورو".

ورجح ترامب أن يرفض "الشعب الذكي في هندوراس" منافسة عصفورة اليسارية، وزيرة الدفاع السابقة ريكسي مونكادا، التي وصفها ترامب بـ"الشيوعية" المعجبة بفيدل كاسترو.

واستنكر ترامب أيضا المرشح الثالث، سالفادور نصرالله، الذي قال عنه ترامب إنه "ليس صديقا للحرية" وإنه "ينتحل صفة المعادي للشيوعية من أجل سحب الأصوات من عصفورة".

 
 
