ترامب يعبر عن تأييده للمرشح المحافظ من أصول فلسطينية عشية انتخابات الرئاسة في هندوراس

الوكيل الإخباري- أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تأييده لمرشح الحزب الوطني المحافظ لانتخابات الرئاسة في هندوراس، العمدة السابق لعاصمة البلاد نصري عصفورة المعروف أيضا باسم تيتو عصفورة.

