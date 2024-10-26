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نيويورك تايمز: الضربة الإسرائيلية شملت بطاريات دفاع جوي ورادارات بسوريا والعراق

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 26-10-2024 09:04 ص

الوكيل الإخباري- كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين تفاصيل الضربة الأخيرة التي نفذتها إسرائيل على إيران.

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وقالت الصحيفة إن الضربة شملت في البداية بطاريات دفاع جوي ورادارات في سوريا والعراق.


كما شملت الضربة مواقع تخزين صواريخ ومسيرات وإنتاج أسلحة ومنظومات دفاع جوي.

 
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