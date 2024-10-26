نيويورك تايمز: الضربة الإسرائيلية شملت بطاريات دفاع جوي ورادارات بسوريا والعراق

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الوكيل الإخباري- كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين تفاصيل الضربة الأخيرة التي نفذتها إسرائيل على إيران.

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وقالت الصحيفة إن الضربة شملت في البداية بطاريات دفاع جوي ورادارات في سوريا والعراق.