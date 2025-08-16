18 قتيلاً إثر حادث تدهور حافلة في الجزائر

وذكر التلفزيون الجزائري الرسمي أن "الحادث نجم عن انحراف حافلة لنقل المسافرين و سقوطها من الجسر في مجرى واد الحراش بين المحمدية اتجاه الهواء الجميل شرق الجزائر العاصمة".
وبحسب البيان، "تم إسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفى فيما تم تحويل الوفيات إلى مصلحة حفظ الجثث.
وعقب الحادث، أعلن وزير الداخلية الجزائري أن رئيس الجمهورية قرر منح 100 مليون سنتيم لعائلات ضحايا الفاجعة الأليمة بوادي الحراش.
