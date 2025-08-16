18 قتيلاً إثر حادث تدهور حافلة في الجزائر

الوكيل الإخباري- لقي 18 شخصاً مصرعهم وأُصيب 9 آخرون، بينهم اثنان في حالة حرجة، الجمعة، جراء سقوط حافلة في وادٍ بمنطقة "المحمدية" في العاصمة الجزائر.

