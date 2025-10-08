الأربعاء 2025-10-08 01:45 م
 

8 قتلى بقصف لقوات الدعم السريع السودانية على مستشفى في مدينة الفاشر

السودان
السودان
 
الأربعاء، 08-10-2025 12:21 م
الوكيل الإخباري-   قُتل 8 أشخاص على الأقل، بقصفٍ لقوات الدعم السريع على مستشفى في مدينة الفاشر في إقليم دارفور بغرب السودان، بحسب ما أفاد مصدر طبي، الأربعاء.اضافة اعلان


وقال المصدر: "أُصيب قسم النساء والتوليد في مستشفى الفاشر بقصف مسيّرة أطلقها الدعم السريع، وأدى ذلك إلى سقوط 8 قتلى و7 أُصيبوا بجروح"، مشيرًا إلى أن الضربة أدّت إلى "تضرر المباني والمعدات".

وتعرضت العديد من المنشآت الطبية والصحية للقصف منذ اندلاع الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف نيسان 2023.

ومستشفى الفاشر هو من المؤسسات الصحية القليلة التي ما تزال تعمل في ولاية شمال دارفور.

وتُحاصر قوات الدعم السريع منذ أكثر من عام مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور.

وتتعرّض المدينة لهجمات مكثفة في الأشهر الأخيرة، لا سيما مخيمات النازحين التي كانت تضم مئات الآلاف من الفارّين من مناطق الحرب.

والفاشر هي آخر مدينة كبيرة في إقليم دارفور ما تزال تحت سيطرة الجيش وحلفائه.
 
 
