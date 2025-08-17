8 قتلى و 4 مفقودين بفيضانات شمال الصين

وأوردت شينخوا أن مجموعة من 13 شخصا كانوا يخيّمون في الهواء الطلق في منطقة أورات رير بانر في منغوليا الداخلية عندما حدث فيضان قرابة الساعة العاشرة مساء (14,00 بتوقيت غرينتش) السبت.
وأضافت أن "عمليات البحث والإنقاذ عن المفقودين متواصلة" مشيرة إلى أنه تم إنقاذ شخص واحد حتى الآن.
وذكر التلفزيون الصيني الرسمي "سي سي تي في" من جهته أن وزارة إدارة الطوارئ أمرت ببذل جهود إنقاذ كاملة والتحقق من وضع المفقودين وأرسلت فريق عمل إلى موقع الحادث.
