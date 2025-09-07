الأحد 2025-09-07 01:11 ص
 

88 شركة بريد تعلق خدماتها مع الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية

تعبيرية
تعبيرية
 
الأحد، 07-09-2025 01:04 ص

الوكيل الإخباري-   انخفضت خدمة البريد مع الولايات المتحدة إلى أكثر من 80% عقب فرض واشنطن رسوما جمركية إضافية، بعدما علقت 88 شركة خدماتها بشكل كلي أو جزئي، وفق ما أعلن الاتحاد البريدي العالمي السبت.

وقال ماساهيكو ميتوكي، المدير العام للاتحاد، في بيان إن الاتحاد يعمل على "تطوير سريع لحل تقني جديد من شأنه أن يتيح استئناف نقل البريد إلى الولايات المتحدة".

 
 
