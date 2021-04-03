الزرقاء .. تسرب مياه نتيجة لتلف ماسورة في ضاحية الأميرة هيا

الوكيل الإخباري - ناشد مواطن يقطن في ضاحية الأميرة هيا ، في إسكان المهندسين ، بمحافظة الزرقاء ، بالوقوف على ماسورة تعاني من تسرّب في المياه ، نتيجة لتلفها .

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ولفت المواطن لـ"الوكيل الإخباري" ، أن المشكلة منذ أيام ما أدى إلى زيادة الفاقد في المياه ، بالرغم من إصلاحها ، إلا أنها "تلفت" من جديد.

وطالب الجهات المعنية بمتابعة الأمر بأسرع وقت ممكن ، في ظلّ معاناة مواطنين من عدم وصول المياه إلى منازلها.