ارتفاع مؤشر داو جونز الاميركي

وانخفض مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 63 نقطة ليتراجع إلى 22780 نقطة، فيما استقر مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) عند 6715 نقطة.
إلى ذلك، ارتفع بشكل بسيط، سعر النفط الأميركي"وست تكساس" ليصل إلى 60.79 دولار للبرميل الواحد.
