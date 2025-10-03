ارتفاع مؤشر داو جونز الاميركي

السبت 2025-10-04 12:25 ص
 

الجمعة، 03-10-2025 11:31 م
الوكيل الإخباري- ارتفع اليوم الجمعة مؤشر داو جونز الصناعي، أحد مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، 238 نقطة، ليصل إلى 46758 نقطة،اضافة اعلان


وانخفض مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 63 نقطة ليتراجع إلى 22780 نقطة، فيما استقر مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) عند 6715 نقطة.

إلى ذلك، ارتفع بشكل بسيط، سعر النفط الأميركي"وست تكساس" ليصل إلى 60.79 دولار للبرميل الواحد.
 
 
