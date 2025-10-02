المعهد المروري يدعو السائقين لاستخدام الغماز

وقال المعهد في منشور له على "فيسبوك": أخي السائق.. لقيادة آمنة..استخدم الإشارات الجانبية للمركبة (الغماز) لإعلام الآخرين قبل تغيير الاتجاه".
