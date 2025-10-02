الخميس 2025-10-02 11:36 ص
 

المعهد المروري يدعو السائقين لاستخدام الغماز

ازمة سير
ازمة سير
 
الخميس، 02-10-2025 11:14 ص

الوكيل الإخباري-  دعا المعهد المروري الأردني، التابع لمديرية الأمن العام، السائقين إلى استخدام الغماز في المركبة عند تغيير الاتجاه.

اضافة اعلان


وقال المعهد في منشور له على "فيسبوك": أخي السائق.. لقيادة آمنة..استخدم الإشارات الجانبية للمركبة (الغماز) لإعلام الآخرين قبل تغيير الاتجاه". 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

6

فن ومشاهير أحمد السقا في ظهوره الأول بعد الحادث الأليم-صورة

أصدرت أمانة عمّان الكبرى تعليمات لضبط المخالفات والاعتداءات على الحدائق العامة والمتنزهات، والفضاءات الحضرية لسنة 2025. وتضمنت التعليمات إعداد خطة تفتيش ومراقبة للحدائق العامة والمتنزهات، والفضاءات ا

أخبار محلية الأمانة تصدر تعليمات لضبط المخالفات والاعتداءات على الحدائق والمتنزهات

ازمة سير

أخبار محلية المعهد المروري يدعو السائقين لاستخدام الغماز

ف

فن ومشاهير إليسا توثق رحلتها مع السرطان وتوجه رسالة دعم للمصابين

غزة

فلسطين شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على مناطق في قطاع غزة

وزارة العمل

أخبار محلية وزير العمل يزور مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل المغريي

فافا

فن ومشاهير فنانة مصرية شهيرة تتعرض للسرقة والطرد بعد فقدان إخوتها – صورة

الدكتور نذير عبيدات

خاص بالوكيل رئيس الجامعة الاردنية يوضح بشأن فحص المستوى



 
 





الأكثر مشاهدة