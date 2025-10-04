الشركة الأردنية الفلسطينية: تعاقدات لتصدير 4 آلاف طن خضروات إلى أوروبا

السبت 2025-10-04 12:25 ص
 

السبت، 04-10-2025 12:01 ص
الوكيل الإخباري-  قال مساعد المدير العام للشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية إبراهيم الشريف، الجمعة، إنه يتم التعاقد لتصدير 4000 طن من المنتجات الزراعية الأردنية إلى 5 دول أوروبية تحتاج إلى هذه المنتجات خلال فصل الشتاء.اضافة اعلان


وأضاف الشريف، أن عدة عقود لم يتم الإيفاء بها بسبب إغلاق جسر الملك حسين من الجانب الإسرائيلي، والعديد من المنتجات لم يتم إيصالها.

وأكد أن إغلاق جسر الملك حسين يحول دون إيصال المنتجات الفلسطينية إلى السوق الأردنية والأسواق الخليجية.

وأوضح أن المنتجات الأردنية لم تكن تصل إلى الأسواق الفلسطينية حتى قبل إغلاق جسر الملك حسين، لأن المنتجات الزراعية كانت تحتاج من 10 إلى 14 يوما للتخليص بسبب المعيقات الإسرائيلية، الأمر الذي كان يتلف المنتجات قبل دخولها إلى فلسطين.

وعن التصدير من الأردن، بين الشريف أنه سيتم استخدام الطريق البري عبر سوريا لإيصال المنتجات إلى الدول الأوروبية.

وأكّد أن المنتج الأردني سيتم تصديره إلى أوروبا.
 
 
