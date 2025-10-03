2700 شخص يستفيدون من مشروع تعزيز قدرة اللاجئين للاعتماد على الذات

السبت 2025-10-04 12:25 ص
 

الجمعة، 03-10-2025 11:12 م
الوكيل الإخباري-  يسعى مشروع " تعزيز قدرة اللاجئين السوريين للاعتماد على الذات" لشمول اكثر من 2700 شخص قبل نهاية العام الحالي من خلال توفير سبل العيش والحصول على فرص الإدماج المالي.اضافة اعلان


ويشرف على تنفيذ المشروع الذي يشمل جميع محافظات المملكة، مؤسسة نهر الأردن وبتمويل من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR).

وقال مدير المشروع محمد العبادي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المشروع يركز على دعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، ويشمل ايضا محاور التدريب التقني المنتهي بالتوظيف، والتدريب التقني بالمنتهي بالتمويل، والتدريب داخل مكان العمل .

وبين، أن المشروع يهدف إلى تمكين اللاجئين السوريين والمواطنين الأردنيين وتمويل مبادراتهم ومقترحات مشاريعهم الريادية في إنشاء مشاريع صغيرة يمكنها توفير حياة كريمة لهم ولأسرهم، وتحسين مستوى دخلهم، وترخيص المشاريع المنزلية ودعمها وتطويرها ورفع نسبة الوعي لدى المستفيدين بالقوانين السارية التي تنضم هذه الأعمال.

وبين العبادي، أن أمكانية الاستفادة متاحة للاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة من المواطنين الأردنيين في جميع محافظات المملكة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع الذي بدأ منذ عام 2017 حقق نجاحًا كبيرًا من حيث عدد المستفيدين وتمكينهم وتأهيلهم، حيث بلغ العدد الإجمالي للمستفيدين نحو عشرة الآف مستفيد من مختلف المحافظات ومن كلا الجنسين.
 
 
