بيان صادر عن قطر بعد الرد الذي تلقاه ترامب

السبت 2025-10-04 02:35 ص
 

بيان صادر عن دولة قطر بعد الرد الذي تلقاه ترامب
السبت، 04-10-2025 12:53 ص
الوكيل الإخباري-   أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري عن ترحيب دولة قطر بإعلان حركة "حماس" موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة.اضافة اعلان


وقال الأنصاري في منشور عبر حسابه على منصة "إكس": "ترحب دولة قطر بإعلان حركة حماس موافقتها على مقترح فخامة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، واستعدادها لإطلاق سراح جميع الرهائن، ضمن صيغة التبادل الواردة في المقترح".

وأضاف: "كما نؤكد دعمنا لتصريحات فخامة الرئيس الأمريكي الداعية للوقف الفوري لإطلاق النار لتيسير إطلاق سراح الرهائن بشكل آمن وسريع وبما يحقق نتائج سريعة توقف نزيف دم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة".

وأشار الأنصاري إلى أنه وفي الوقت ذاته، تؤكد دولة قطر على أنها بدأت العمل مع شركائها في الوساطة في جمهورية مصر العربية بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية على استكمال النقاشات حول الخطة لضمان الوصول لنهاية للحرب.

هذا وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مساء اليوم الجمعة، أنها سلمت الوسطاء ردها على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة.

وأشارت "حماس" إلى أنه في إطار ذلك وبما يحقق وقف الحرب والانسحاب الكامل من القطاع، تعلن الحركة عن موافقتها على الإفراج عن جميع أسرى الاحتلال أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل الواردة في مقترح الرئيس ترامب ومع توفير الظروف الميدانية لعملية التبادل، وفي هذا السياق تؤكد الحركة استعدادها للدخول فورا من خلال الوسطاء في مفاوضات لمناقشة تفاصيل ذلك.

كما جددت موافقتها على تسليم إدارة قطاع غزة لهيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط) بناءً على التوافق الوطني الفلسطيني واستنادا للدعم العربي والإسلامي.

ومن جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في رده على قرار حركة "حماس" قبول مقترحه لوقف الحرب في غزة، أن الحركة مستعدة لسلام دائم. وعلى إسرائيل أن توقف قصف غزة فورا.

روسيا اليوم
 
 
