الرئيس الفلسطيني يؤكد الالتزام بإجراء الانتخابات بعد الحرب

08:23 م

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إن الشعب الفلسطيني يقف اليوم أمام مرحلةٍ مفصليةٍ وحاسمةٍ تتطلب من الجميع الاضطلاعَ بمسؤولياتهم، وذلك للحفاظ على المكتسبات والإنجازات التي حققها بتضحياتٍ جسيمة.





وأضاف الرئيس في بيانٍ، الجمعة: "نُجدِّد التأكيد على التزامنا بإجراء انتخاباتٍ عامةٍ رئاسيةٍ وبرلمانيةٍ خلال عامٍ واحدٍ من تاريخ انتهاء الحرب".